A Milli Takım'da değişiklik! 2 yıldız birden kadrodan çıkarıldı

TFF, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ile deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesinde A Milli Takım kadrosunda değişiklik yapıldığını duyurdu.

MERT VE YUNUS KADRODAN ÇIKARILDI

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında 23 Mart Pazar günü Macaristan ile deplasmanda karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Kamp boyunca çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mert Günok ve Yunus Akgün'ün tedavilerinin Macaristan ile oynanacak rövanş maçına yetişmeyeceği tespit edildiğinden, iki millî futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

BANIYA DAHİL EDİLDİ, ANTRENMANA DA ÇIKTI

Ayrıca, savunma bölgesindeki oyuncularımızın sağlık durumu değerlendirmelerinin devam etmesi sebebiyle, İtalya'nın Palermo kulübünde forma giyen Rayyan Baniya da A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi."

Bu sezon başında Trabzonspor'dan Palermo'ya kiralanan Rayyan Baniya, İtalya'da gösterdiği performansın ardından Montella tarafından Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Bu sezon 24 resmi maçta forma giyen Baniya 2 de gol attı. Baniya bugün yapılan idmana da katıldı.

RÖVANŞ NE ZAMAN?

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak. Kritik mücadelede Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Florian Badstübner üstlenecek. Müsabakada Bastian Dankert VAR, Bastian Dankert da AVAR olarak görev yapacak. Milliler,ilk maçı RAMS Park'ta 3-1 kazanarak büyük bir avantaj elde etti.