A Milli Takım, Bulgaristan Maçına Hazırlanıyor

Güncelleme:
Teknik direktör Vincenzo Montella, yarınki maçın kolay olmayacağını belirterek, A Milli Futbol Takımı olarak hedeflerinin en iyi sonucu almak olduğunu vurguladı. İsmail Yüksek ise tek hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu ifade etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Kolay bir maç olmayacak. Biz tabii ki de elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5'inci maçında yarın Bulgaristan'la karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Vincenzo Montella ve milli oyuncu İsmail Yüksek, açıklamalarda bulundu. Deplasmanda oynanan Bulgaristan maçını kazandıkları için değil de sevinçleri için özür dilediğini söyleyen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Aslında 6-1 kazandık diye biz özür dilemedik. Sadece 6-1'lik skoru yakaladığımız altıncı golde gösterdiğimiz o sevinçten dolayı bu özrü dilemiştik. Çünkü biliyorsunuz düzeltmemiz gerekiyordu" diye konuştu.

'İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMAYI İSTİYORUZ'

Yarınki karşılaşmanın kolay olmayacağını belirten Montella, "Yarınki maçla alakalı da beklentim aslında yani çok kompakt oynayan ve geçişlerde hızlı oynayan bir takım olacak. Uzun boylu, fizikli bir takım olacak. Kontra ataklarda da, geçişlerde de çok hızlı davranan, dikine oynayan bir takım bekliyoruz. Biz tabii ki de sabırlı olmamız gerekiyor. Hemen skoru alamadığımızda sabırla oyuna devam etmemiz gerekiyor. Aceleci olmayacağız hiçbir şekilde. Bulgaristan'daki ilk yarı aslında istediğimiz futbolu yansıtamamıştık. İkinci yarıda istediğimiz futbolu yansıtmıştık. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Biz tabii ki de elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

'YARINKİ MAÇI HERHANGI BİR HAZIRLIK MAÇI OLARAK GÖRMÜYORUM'

Karşılaşmayı hazırlık maçı olarak görmediğini belirten Montella, "Çok önemli bir maç olarak görüyoruz kendi yolculuğumuzda. Çünkü birinci torbadan katılmayı garantilememiz gerekiyor. Öncelikle bunu söylememiz gerekiyor. O yüzden yarınki maçı herhangi bir hazırlık maçı olarak görmüyoruz. Tam tersi adım adım ilerliyoruz. Her zaman yaptığımız felsefe. Her zaman adım adım ilerleyeceğiz ve istediğimiz sonuçları alabilmek için tek tek gidiyoruz. Sadece benim tarafımdan değil buradaki herkesin tarafından böyle olduğunu biliyorum" dedi.

'BİRÇOK FUTBOLCUNUN KİMLİĞİ ÇALINARAK YAPILDI'

Bahis soruşturmasıyla ilgili de konuşan Montella, sözlerine şöyle devam etti:

"Yani aslında çok üzücü bir olay. Bu tarz bahis problemleri başka ülkelerde, geçmişte İtalya'da da yaşandı. Birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı. Ama biliyorsunuz ki üzücü bir şey daha var. Üçüncü lig ve dördüncü lig olmak üzere oralarda daha fazla bu tarz bahisler oldu. Genellikle bilgi aktarımında biraz daha iyi olabiliriz bence. Özellikle futbolcuları bu konularda bilgilendirmemiz lazım. Futbolcu oynuyorsa onun yasak olduğunu bilmesi gerekiyor. Bizim maalesef burada bunun olduğunu düşünmüyorum. Birçok futbolcunun da kimliği çalınarak yapıldı bu işlemler."

İSMAİL YÜKSEK: TEK HEDEFİMİZ 24 YIL SONRA TÜRKİYE'YE HEYECANI YAŞATMAK

Tek hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu söyleyen İsmail Yüksek ise, "Saha içindeki oyuncuların verdiği güven de çok önemli. Hepsine çok teşekkür ederim. İnşallah yarın da son haftalardaki performansımı hocam şans verirse göstermek istiyorum. Yarın Bulgaristan'ı en iyi şekilde mücadele ederek yenmek istiyoruz. Daha sonrasında tabii ki de hayalimiz var. Tek hedefimiz Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra ülkemize bu heyecanı tekrardan yaşatmak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
