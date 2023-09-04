A Milli Kadın Voleybol Takımı Şampiyonluk Kutlamasında Taraftarlarla Buluştu

Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğunu taraftarlarla kutladı

Metin ARSLANCAN-Sezer AFŞAR/İSTANBUL, (DHA) - 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı yenerek zafere ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı taraftarlarla bir araya geldi.

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde düzenlenen kutlamaya A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yönetim kurulu üyeleri, başantrenör Daniele Santarelli, taraftarlar ve basın mensupları katıldı. Organizasyonun başlangıcında FIVB Milletler Ligi ve CEV Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan kupalar kürsüde sergilendi.

Ay-yıldızlı oyuncular seçtikleri şarkılarla sahneye çıktı. Oyuncular gelenek haline gelen Erik Dalı parçasıyla sahnede şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: SIRADA OLİMPİYAT VAR

Milli oyuncuların ailelerine alkış isteyerek sözlerine başlayan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Onlar olmazsa bu güzel tablo olmazdı. Cumhuriyetin 100'üncı yılında tarihte alınmamış iki kupayla huzurlarınıza geldik. Ne kadar gurur duysak azdır. Bu evlatlar bizim evlatlarımız. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağız. Sırada ne varsa o var. Sırada olimpiyatsa olimpiyat var. Şimdi Malatya şarkısı çalarken de şöyle hissettim. 11 ilimizde deprem yaşadık. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Bu şampiyonluk depremzedelere moral olsun istiyorum. Depremi yaşayanlara armağan ediyorum. Siz destek verdikçe daha güzel işlere imza atacağız" ifadelerini kullandı.

FİLENİN SULTANLARI'NDAN ŞAMPİYONLUĞA DAİR GÖRÜŞLER

Gizem Örge: "Buraya Avrupa şampiyonu olarak geldik, çok mutluyuz. Zorluklarla sınanan güzel ülkem birlikte bu tarihi başarının tadını çıkaralım."

Simge Aköz: "Bütün turnuva boyunca bizlere destek oldunuz. Ettiğiniz dualar bizlere destek oldu. Sizlere çok teşekkür ederiz."

Hande Baladın: "Bu şampiyonluk, Cumhuriyetimizin 100. yılına çok yakıştı. Her an her dakika bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz."

Kübra Akman: "Destekleriniz için çok teşekkür ederiz."

Cansu Özbay: "Bizi takip eden, bizimle üzülen bizimle sevinen herkese teşekkür ederiz. En büyük Türkiye."

Melissa Vargas: "Hepinize desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz."

Ayça Aykaç: "Keşke benim buradan gördüğümü görseydiniz. Çok güzel görünüyorsunuz. Desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz."

Derya Cebecioğlu: "Daha güzellerini yapacağız. Bizleri desteklemeye devam edin."

Zehra Güneş: "Şampiyonluğu sizlerle kutlamak müthiş bir şey. Dualarınız için çok teşekkür ederiz. Sizi çok seviyorum."

Aslı Kalaç: "Bizleri son güne son sayıya kadar desteklediniz. Bize de şampiyonluğu sizinle kutlamak düştü. Nice kupalara."

İlkin Aydın: "Bize güvenmeye devam edin. Daha güzellerini kazanacağımızdan şüphem yok."

Ebrar Karakurt: "Dünyanın en güzel seyircisine sahibiz. Sizler bizim arkamızda duruyorsunuz. İyi ki varsınız."

Eda Erdem Dündar: "Sahne çok güzel görünüyorsunuz. Enerjiniz çok iyi, iyi ki varsınız. Dev ekranlarda bizi desteklediniz, çok güzel görüntüler izledik. Cumhuriyetin 100'üncü yılında böyle büyük zaferler getirdiğimiz için çok mutluyuz. İyi ki varsınız."

Daniele Santarelli: "Harika bir gün. Destekletiniz için teşekkür ederiz."

Kadın A Takım Menajeri Pelin Çelik: "En büyük aşkımız ülkemiz, armamız ve üzerimize giydiğimiz formamız. Bazen sayılara, bazı anlara yürek dayanmıyor

Biz iyi bir aileyiz, iyi ki varsınız."