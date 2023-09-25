A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu Maçları Kadrosu Açıklandı
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda Karadağ ve Sırbistan ile oynayacağı maçların hazırlık kampı kadrosu açıklandı. Milli takımın aday kadrosunda 26 oyuncu yer alıyor.
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'nda Karadağ ve Sırbistan ile oynayacağı maçların hazırlık kampı kadrosu açıklandı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, İstanbul'da 3 Ekim'de kampa girecek başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda 26 oyuncu yer alıyor.
A Milli Takım, gruptaki ilk maçını 11 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Karadağ ile yapacak. Ay-yıldızlı ekip, ikinci maçını ise 15 Ekim Pazar günü Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Sırbistan ile oynayacak.
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın aday kadrosunda bulunan oyuncular şunlar:
Kaleci: Merve Özbektaş, Selen Akalın, Yağmur Bembeyaz, Yaren Berfe Göker
Sol kanat: Beyza İrem Türkoğlu, Ceylan Aydemir, Kübra Sarıkaya, Zeliha Puls
Sağ kanat: Ayşenur Kara, Emine Gökdemir, Sümeyye Çolak
Sol oyun kurucu: Betül Yılmaz, Neslihan Çalışkan, Aslı İskit Çalışkan, Didem Hoşgör, Buğu Sönmez
Orta oyun kurucu: Gülcan Tügel, Fatma Küçükyıldız, Dönegül Bozdoğan, Edanur Burhan
Sağ oyun kurucu: Beyza Karaçam, Zeynep Nur Ulukoz
Pivot: Nurceren Akgün Göktepe, Ceren Demirçelen, Büşra Işıkhan, Demet Sonkaya.