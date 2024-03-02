A Milli Kadın Hentbol Takımı, Bulgaristan'ı ağırlıyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın Bulgaristan'ı ağırlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, Yunanistanlı hakemler Vasileios Charitsos ve Panagiotis Naskos yönetecek.

Grupta oynadığı üç maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan milli takım, 3 puanla 3. sırada bulunuyor.

İlk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olan milli takım, daha sonra Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, grupta üçüncü maçında ise Bulgaristan'ı deplasmanda 30-24 mağlup etti.

Milli takım, gruptaki beşinci maçında Karadağ'ı 3 Nisan Çarşamba günü Rize'de konuk edecek.