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A Milli Futbol Takımı Galler maçı öncesi resmi yemek organizasyonu düzenledi

21 Kasım 2023 11:34 , Son Güncelleme: 11:36 Spor Haberleri Abone Ol

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde bu akşam deplasmanda oynayacağı Galler maçı öncesi resmi yemek organizasyonu gerçekleştirildi. Türkiye ve Galler federasyon heyetleri arasındaki resmi yemek organizasyonu karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi.