A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan'ı yendi A Milli Erkek Hentbol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Yunanistan'ı 28-26'lık skorla yendi. A Milli Erkek Hentbol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları B Grubu'ndaki son maçında Yunanistan'ı 28-26'lık skorla yendi. A Milli Erkek Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda Yunanistan ile karşılaştı. Oran'daki 24 February Arzew Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarıyı Yunanistan 14-11 önde kapatırken ikinci devrede skor üstünlüğü yakalayan milliler maçı 28-26 kazandı. Atakan Şirin attığı yedi golle maçın en skorer ismi oldu. Grup maçlarını dördüncü sırada tamamlayan A Milli Erkek Takımı, klasman sıralaması yedincilik maçında A Grubu dördüncüsü İtalya ile karşılaşacak. Oran'daki 24 February Arzew Spor Salonu'nda 4 Temmuz Pazartesi oynanacak karşılaşmanın başlama saati 14.30 olacak. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Yunanistan Spor Haberler

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