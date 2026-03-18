Hentbolda Türkiye-Romanya maçına doğru

2027 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. turunda yarın Romanya ile Bolu Karaçayır Kapalı Spor Salonu'nda karşılaşacak A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın başantrenörü Camino, takım kaptanı Yunus Özmusul ve oyun kurucu Sadık Emre Herseklioğlu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

Camino, Bolu'da olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, yarın da Bolulu sporseverlerin tribünleri doldurarak kendilerine ekstra bir enerji vereceğine inandıklarını belirtti.

Daha önce de Romanya'ya karşı oynadıklarını hatırlatan Camino, "Romanya iyi bir takım. Son Avrupa şampiyonasında Danimarka'ya Portekiz'e ve Kuzey Makedonya'ya karşı iyi oynadılar. İyi bir takım. Kadrosunda da mücadele eden genç ve tecrübeli birçok oyuncusu var. Yarınki maç için de milli takımımız iyi hazırlandı. Belki bu tur için favori değiliz ama yüzde 100 mücadele için buradayız. Hazırlandık ve mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.

Camino, bu etapta basamak basamak ilerlemeyi düşündüklerini de dile getirerek, yarın oynayacakları maçı iyi bir mücadele ile kazanarak bir sonraki maça odaklanacaklarını kaydetti.

Camino, Romanya karşısında daha çok savunmaya dayalı bir oyun oynamayı amaçladıklarını ifade ederek, "Benim bu maç için temel düşüncem savunma. Yarın da iyi bir savunma yapmak istiyoruz. Tabii ki hücum ve savunma arasında bir denge yakalamak zorundayız. Romanya oyuncuları ile bizim aramıza fiziksel olarak bir fark var. Fiziksel temastan ziyade daha çok aklımızla ve hızlı bir şekilde topu aktararak oynamayı düşünüyoruz. Yüksek şiddetli bir oyun planlıyoruz." diye belirtti.

"Romanya maçını kazanmak istiyoruz"

Takım kaptanı Yunus Özmusul da Dünya şampiyonasına katılmak için önlerindeki Romanya maçını kazanmak istediklerini dile getirdi.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ifade eden Özmusul, "Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Hocamızın dediği gibi Romanya turda favori belki. Yaklaşık 2 ay önce iyi bir turnuvada iyi rakiplere karşı oynadılar. Ama biz de kendi gücümüzü ve potansiyelimizi biliyoruz." diye konuştu.

"İkinci tura avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz"

Oyun kuruculardan Sadık Emre Herseklioğlu ise Romanya karşısında kesin galibiyet hedeflediklerini söyleyerek, "Burada turu atlayıp ikinci tura avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Takım içinde de çok iyi bir hava var. Biz gençler çok şanslıyız. Takımda değerli abilerimiz var. Onlardan çok şey öğreniyoruz." ifadesini kullandı.

Herseklioğlu, yarınki maça bütün Boluluları beklediklerini de sözlerine ekledi.