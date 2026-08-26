Milli Takım Litvanya Maçına Hazır

Melihcan ÇALIŞKAN - Şevval CİNDİR / İSTANBUL, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur J Grubu ilk maçında Litvanya ile karşılaşacağı maç öncesinde basın buluşması düzenlendi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Harun Erdenay, A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ve takım kaptanı Cedi Osman açıklamalarda bulundu. Milli takımın son dönemde önemli bir çıkış yakaladığına dikkat çeken TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, "6'da 6 yaparak grup maçları seviyesinde Avrupa'nın zirvesine yerleştik. Şimdi 2'nci tur başlıyor. 2'nci tur biraz daha zor olacak. Yeni bir 6'lı grup, bizim grubumuzdan Sırbistan ve Bosna, karşı gruptan da Litvanya, İzlanda ve İtalya geliyor. İlk maçımız cuma akşamı Litvanya. Litvanya basketbol ekolü olan bir ülke. Sonrasında da İzlanda deplasmanına gideceğiz. 2 tane eksik oyuncumuz var ama hazırlık maçlarında baktık ki diğer oyuncularımız da onları aratmadı. Artık belli bir şekilde, belli bir seviyede basketbol oynuyoruz. İnişler çıkışlar olmuyor. Hep pozitif seviyede basketbol oynuyoruz. Ben seyircimizin de desteğiyle bu maçlardan, önce Litvanya, sonra İzlanda maçlarından galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.

ALPER YILMAZ: EVİMİZDE OYNAMAK BİZİM İÇİN BİR AVANTAJ

A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz, "İlk maçımızda Litvanya'ya karşı evimizde oynamak bizim için bir avantaj. Seyircimizin, taraftarımızın desteğiyle de cuma günü bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Ondan sonra da zorlu bir deplasmana gideceğiz. Yolculuğu bayağı zorlu bir deplasmana gideceğiz. İzlanda da ikinci galibiyetimizi alıp bu pencereyle 8'de 8 yapmamız lazım. Ondan sonrasında kasım ve şubat pencerelerinde kadro yapımız nasıl olur, Türkiye'yi en iyi şekilde nasıl temsil edebiliriz, onun çalışmalarına başlayacağız" diye konuştu.

ERGİN ATAMAN: ALPEREN'İN OLMAMASI FARKLILIKLAR GETİRECEK

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve kadroda denemeler yapma fırsatı bulduklarını belirten Ergin Ataman, "Sistemimiz belli, takımımızın oyunundan memnunum. Ama tabii ki burada kadro seçimi, esas temel; hangi oyuncuların üzerinde sistemimizi bu maçlarda oturtacağımız çok önemli. Geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'na göre tabii ki eksiklerimiz var. Bu takımın sistemini de etkileyecek. Özellikle, Alperen'in olmaması hem onun kalitesi açısından hem de oyun sistemi açısından bize biraz farklılıklar getirecek. Keza Larkin'in olmaması, onun yerinde oynayan Flynn, ki oynadığımız iki hazırlık maçında oldukça iyi bir performans gösterdi. Ama tabii o da daha yeni. Milli takımımızdaki diğer oyuncularımızın da performansından memnunum" ifadelerinde bulundu.

'SAHA AVANTAJINI KULLANMAMIZ GEREKİYOR'

Litvanya'nın önemli oyunculara sahip tehlikeli bir takım olduğunu belirten Ergin Ataman, "Özellikle son oynadıkları hazırlık maçlarını izledim ve oldukça tehlikeli bir takım. Mutlak surette kendi sahamızda saha avantajını en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Taraftarın desteği gerekiyor. O maçı inşallah kazanıp ondan sonra da İzlanda deplasmanına gideceğiz ki keza orası da çok tehlikeli bir deplasman. İzlanda kendi sahasında çok etkili bir takım. Milli takımımızdaki son resmi mağlubiyeti de hatırlarsanız İzlanda'dan almıştık. Tabii ki o gün oynayan milli takım kadrosuyla bugünkü kadro arasında çok büyük farklar var ama İzlanda kadrosu aynı. Çok önemli iki maça çıkacağız. Grupta şu anda birinci durumdayız, namağlup durumdayız. Bu bizim için bir avantaj ama Dünya Kupası'na gitmeyi garantilememiz için bu oynayacağımız maçlarda en az iki veya üç galibiyet almamız gerekiyor" dedi.

'ALPEREN VE LARKIN'İN OLMAMASI TAKIM İÇİN CİDDİ BİR EKSİKLİK'

Önemli eksiklere rağmen iyi bir kadroyla devam ettiklerini belirten Ataman, sözlerine şöyle devam etti:

"Alperen Şengün ve Shane Larkin eksikliği ciddi bir eksiklik takım için, bunun dışında da yine çok kaliteli bir kadromuz var. Pota altında tecrübeli oyuncularımız var."

'SERT SAVUNMA YAPMALIYIZ'

Kadronun mevcut performansından genel anlamda memnun olduğunu belirterek Litvanya maçına yönelik konuşan Ergin Ataman, "Uzun süredir birlikte oynayan bir kadro var. Onun için ben hücumda oldukça iyi oynayacağımızı düşünüyorum ama tabii dediğim gibi Litvanya takımının o hızlı hücumlarını da durdurmak için mutlaka iyi sert savunma yapmalıyız" dedi.

'ÖMER ÇOK YETENEKLİ'

Ataman, Türk basketbolunun genç yeteneği Ömer Kutluay hakkında sorulan soruya da yanıt verdi. Ömer'in gelişimini takip ettiğini belirten Ergin Ataman, "Ömer çok yetenekli bir çocuk. 17 yaşında ve özellikle 17 yaş Dünya Şampiyonası'nda ben birçok maçını canlı izledim. Onun bu seviyelerde de oynayabileceğini o zamanlar düşünüyordum ve bunu test etmek istedim. Açıkçası milli takım kampına çağırarak ne kadar doğru olduğunu da gördüm. Gayet rahat bir şekilde abileriyle beraber aynı seviyede çalışıyor, aynı seviyede antrenman yapıyor. Nitekim Almanya turnuvasındaki ilk maçta da 10-12 dakika oynadı, beş sayı attı. Öğrendiğime göre tarihte milli takımda en genç yaşta sayı atan oyuncu unvanını da almış. Ben Ömer'in ileride Türk basketbolunda çok ciddi katkılar vereceğini düşünüyorum. Ama tabii ki şu anda gerek Ömer olsun gerek Darius olsun henüz çok gençler. Bu maçlarda 12 kişilik kadroda olacaklarını düşünmüyorum. Ama bu gelişimlerini sürdürürlerse önümüzdeki sene Dünya Şampiyonası kadrosuna 12 kişi arasına girebilirler mi, ona da önümüzdeki dönemlerde bakacağız. Türk basketbolunda sadece A takımlar düzeyinde değil altyapılar düzeyinde de oyuncular gelmeye başladı. Bu son derece önemli. O açıdan da Ömer ve Darius bunun öncülüğünü yapıyorlar" diye konuştu.

CEDİ OSMAN: ZORLU RAKİPLERE KARŞI OYNAYACAĞIZ

Namağlup bitirilen ilk tur sonrası gelecek maçlara odaklanılması gerektiğini söyleyen Cedi Osman, "İtalya, Litvanya ve İzlanda gibi gerçekten zorlu rakiplerle karşı oynayacağız. İlk maçımız Litvanya ile kendi sahamızda, kendi taraftarımız önünde. Çok önemli bir maça çıkıp o maçı da kazanarak galibiyetlerimizle devam etmek istiyoruz. Artık yepyeni bir grup var. O yüzden de en iyi şekilde konsantre olmamız gerekiyor. Çünkü her ne kadar Litvanya tam takım gelmemiş olsa da bizim için zor bir karşılaşma olacak. O yüzden kimle oynarsak oynayalım her zaman yüzde yüzümüzle oynamak zorundayız" sözlerini sarf etti.

AY-YILDIZLILAR, LİTVANYA MAÇININ HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur J Grubu'ndaki ilk maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de sahasında karşılaşacağı Litvanya müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde başantrenör Ergin Ataman yönetiminde ilk 10 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Litvanya maçının taktiği üzerinde duruldu. A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Litvanya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı