A Milli Erkek Basketbol Takımı, Gürcistan'a gitti Spor Haberleri FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, grup maçlarını oynayacağı Gürcistan'a gitti. FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, grup maçlarını oynayacağı Gürcistan'a gitti. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlı takım, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e hareket etti. Milli takım, 1 Eylül'de başlayacak şampiyonada A Grubu'nda Gürcistan, Karadağ, İspanya, Bulgaristan ve Belçika ile karşılaşacak. A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir. Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar A Milli Erkek Basketbol Takımı basketbol Gürcistan Spor Haberler

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