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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında deplasmanda Macaristan'ı 81-76 mağlup etti ve turnuvaya katılmayı garantiledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında deplasmanda Macaristan'ı 81-76 mağlup etti. Türkiye, bu sonuçla birlikte 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

CEDI OSMAN YILDIZLAŞTI, 5 FARKLA KAZANDIK

Cedi Osman'ın üst üste bulduğu 8 sayı ile maça hızlı başlayan milli takım, ilk çeyreği 21-14 önde kapattı. Konuk ekip ikinci çeyreğe daha etkili başladı. Ancak çeyreğin son bölümünde vitesi yükselten ay-yıldızlılar, soyunma odasına 40-31 üstünlük ile gitti. Üçüncü periyotta daha iyi bir performans gösteren ev sahibi ekip, 14'e kadar çıkan farkı eritti ve son çeyreğe 54-54 beraberlikle gidildi. Son çeyrekte tekrardan üstünlüğü eline alan Ergin Ataman'ın öğrencileri, parkeden 81-76 galip ayrıldı. Maçın yıldızı 33 sayı, 11 ribaunt, 3 asist ile oynayan Cedi Osman oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi

AVRUPA ŞAMPİYONASI BİLETİNİ ALDIK

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B grubunda karşılaştığı Macaristan'ı 81-76 mağlup etti. Bu sonuçla grupta ilk 3 sırada yer almayı garantileyen 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Şampiyonaya gitmeye hak kazanan A Milli Takım, gruptaki beşinci maçını 20 Şubat 2025 tarihinde İtalya'ya karşı oynayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi

26. KEZ ŞAMPİYONADA YER ALACAĞIZ

A Milli Takım, çekişmeli geçen son çeyreğin ardından Macaristan'ı 76-81 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı ve 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. A Milli Takım EuroBasket'te 26. kez yer alacak. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ay-yıldızlılar, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 42. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi

SON 15 ŞAMPİYONAYA VİZE ALDIK

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1993 yılından bu yana düzenlenen bütün Avrupa şampiyonalarına katıldı. EuroBasket 2025'e katılma hakkı elde eden Türkiye, üst üste 15. kez Avrupa şampiyonalarında yer alacak.

EN İYİ DERECEMİZ GÜMÜŞ MADALYA

Türkiye, Avrupa şampiyonalarında en iyi derecesini gümüş madalya kazanarak aldı. Ay-yıldızlı ekip, 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı. Finalde Yugoslavya'ya kaybeden milli takım tarihinin en iyi Avrupa derecesini elde etti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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