A Milli Basketbol Takımı Yunanistan'ı Farkla Geçti ve Finale Yükseldi

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 yenerek finale yükseldi. Maç sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise büyük ilgi gördü. Litvanya merkezli basketnews.com'da yayınlanan değerlendirmede, Türkiye'nin maçtaki dominasyonu vurgulandı.

A Milli Basketbol Takımı'nın Yunanistan'ı 94-68 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) finale çıkmasının ardından sosyal medya renkli görüntülere sahne oldu.

Litvanya merkezli basketnews.com'un YouTube kanalında, Gytis Blazevicius, Donatas Urbonas ve Augustas Suliauskas, Türkiye-Yunanistan maçını değerlendirdi.

Programın başında Gytis Blazevicius'un "12 Dev Adam" şarkısını Türkçe seslendirdiği bölüm, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Türkiye'nin maçı baştan sona domine ettiği ve Yunanistan'a hiç şans tanımadığını vurgulayan katılımcılar, yayında "12 Dev Adam"ın tarihi performansını yorumladı.

