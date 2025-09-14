Türkiye-Almanya finali Atatürk Orman Çiftliği'nde kurulan dev ekrandan izlendi

A Milli Basketbol Takımımızın EuroBasket 2025 Finali'nde Almanya ile oynadığı maç, yurdun dört bir yanında kurulan dev ekranlarda izledi.

DEV FİNALE, DEV EKRAN

Başkent Ankara'da ise dev ekranın kurulduğu adres Atatürk Orman Çiftliği oldu.

BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ

Hazırlanan alanda bir araya gelen binlerce kişi, müsabakayı heyecanla takip etti.

TEZAHÜRATLARLA DESTEK VERDİLER

Tezahüratlar da yapan vatandaşlar 12 Dev Adam'a destek verdi. Basketbolseverler, milli takımın attığı her baskette sevindi.