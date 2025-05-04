60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi

Bisikletçiler 8 gün boyunca 1.153 kilometre yol katettiler

8 etap sonunda Astana takımının sporcularından Wout Poels hem genel ferdi klasman birinciliği, hem de tırmanış mayosu olan kırmızı mayoyu elde etti

Çeşme - İzmir etabını Astana takımından Matteo Malucelli kazandı

2025 yılının takım şampiyonu Caja Rural-Seguros RGA oldu

Gökhan HEBEPCİ - İZMİR(Karşıyaka), 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour Of Türkiye) son gün koşulan 108,7 kilometrelik Çeşme-İzmir etabını Astana takımından Matteo Malucelli 2 saat 23 dakika 26 saniye ile kazandı.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun takım şampiyonluğunu ise Caja Rural-Seguros RGA takımı 71 saat 22 dakika 26 saniye ile elde etti.

World Tour takımı olarak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılan Astana takımı, 8 gün boyunca büyük başarı gösterdi ve İzmir finişinden sonra hem genel ferdi hem de tırmanış mayosu olan kırmızı mayoyu aldı. Astanalı sporcu Wout Poels 23 saat 44 dakika 52 saniye ile Turkuaz Mayo'nun sahibi oldu. Poels ayrıca kırmızı mayoyu da alarak Tur'a damgasını vurdu.

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unda Türk sporcularından en iyi dereceyi Konya Büyükşehir Belediye Takımı'ndan Burak Abay Genel Ferdi klasmanda 64'üncü olarak elde etti.

DEVLET ERKANI START PROTOKOLÜNDE

Start protokolünde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Tuncer, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Başkan Vekili Fikret Hayali, Asbaşkan Metin Cengiz, Genel Sekreter Mehmet Sedat Fırat hazır bulundu.

Startın ardından 140 sporcu Çeşme-İzmir etabı için yola çıktı.

8 GÜNDE 1.153 KİLOMETRE

8 günde koşulan 8 etapta 1.153 kilometre yol kateden bisikletçiler Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden geçerek ülke turizminin tanıtılmasında büyük etken oldular. Antalya'da başlayan ve İzmir'de sona eren Tur'a 160 bisikletçi katıldı. Ancak son gün startına imza atan 140 sporcu yarışı tamamlayabildi.

2025'İN TAKIM ŞAMPİYONU CAJA RURAL-SEGUROS RGA OLDU

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun takım şampiyonluğunu ise Caja Rural-Seguros RGA takımı 71 saat 22 dakika 26 saniye ile elde etti.

ASTANA'NIN BÜYÜK BAŞARISI

World Tour takımı olarak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılan Astana takımı, 8 gün boyunca büyük başarı gösterdi ve İzmir finişinden sonra hem genel ferdi hem de tırmanış mayosu olan kırmızı mayoyu aldı. Astanalı sporcu Wout Poels 23 saat 44 dakika 52 saniye ile Turkuaz Mayo'nun sahibi oldu. Poels ayrıca kırmızı mayoyu da alarak Tur'a damgasını vurdu.

LONARDI VE SMIT DE BIRAKMADI

Tur'un Sprint ve Türkiye Güzellikleri Mayosu da sahiplerini buldu. Team Polti Visitmalta Takımından Giovanni Lonardi yeşil mayonun, China Glory - Mentech Continental Cycling Team takımından Willem Smit Jakobus beyaz mayonun daimi sahibi oldu.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) sponsorluğunda, Türkiye Güzellikleri Sprint Pirimi klasmanı liderinin giydiği beyaz mayoyu Willem Jakobus Smit'e, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı verdi.

Türk Hava Yolları sponsorluğunda, tırmanış klasmanı liderinin Dağların Kralının giydiği kırmızı mayoyu Wout Poels'e, İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu verdi.

Broster Bisiklet sponsorluğunda, puan klasmanı liderinin giydiği yeşil mayoyu Giovanni Lonardi'ye, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve İzmir Adalet Komisyon Başkanı Gökberk Sunal verdi.

Spor Toto sponsorluğunda genel klasman liderinin giydiği turkuaz mayoyu Wout Poels'e, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Tuncer ve İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban verdi.

Kupayı Caja Rural Seguros RGA takımına İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya takdim etti.

MÜFTÜOĞLU: BU ORGANİZASYON TÜRKİYE'NİN TANITIMININ EN BÜYÜK PARÇASIDIR

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, sona eren 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Turu'nun (Tour Of Türkiye) ardından yaptığı açıklamada, 8 gün boyunca 196 ülkede yayınlanan ve yaklaşık 1.5 milyarı aşkın insana ulaşan Tur'da emeği geçen herkese teşekkür etti.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KATKILARI

Müftüoğlu, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürü bir borç biliriz. Sayın Erdoğan'ın himayelerinde yapılan dünyada devlet başkanı adına düzenlenen tek Tur olduğu için her türlü desteği almaktayız. Sağ olsunlar, var olsunlar. Gençlik Spor Bakanımız Dr.Osman Aşkın Bak da daima bizim yanımızda oldular ve hiçbir eksiğin olmaması için gerekli her türlü desteği verdiler. Medya inanılmaz ilgi ve alaka gösterdi. Yerli ve yabancı medya mensupları büyük bir gayretle çalışarak bu Tur'un zirveye çıkmasında büyük rol oynadılar" dedi.

ORGANİZASYONA TAM NOT

Uzun bir süredir Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun organizasyonunu yapan CEO Event'e de bir teşekkür gönderen Federasyon Başkanı Müftüoğlu, "Yerli ve yabancı kafile ve sporcuları da sona eren Tur'un organizasyonundan büyük bir övgüyle bahsettiler" diye konuştu.

ÇEŞME-İZMİR ETABININ GALİBİ MATTEO MALUCELLİ: TÜRKİYE'DE OLMAYI BEN İSTEDİM

108 kilometrelik Çeşme-İzmir etabını muhteşem bir şovla önde bitiren Matteo Malucelli galibiyetini, "Dün yaptığım hatayı bugün yapmadım. Zamanlamayı mükemmel ayarladım ve hedefe vardım" diye anlattı. Bu yarışta sprinterler için çok fazla şans olmadığının bilincinde yarıştığını ifade eden Malucelli, "7 ve 8. etaplarda kuvvetli olmanın önemli olduğunu biliyordum. Genel klasman mayosunu kazandıktan sonra takımıma yardımcı olmaya çalıştım. Dün uzaktan sprint yaparak hatalı yarıştım. Bugün biliyorum ki Kristoff'un daha çok mesafeye ihtiyacı vardı. Çünkü benden daha yaşlı ve daha yüksek vites kullanıyor. Dün bana şakasını yaptığı gibi onu takip etmeye çalıştım ve finişe 250 metre kala onu geçmeyi başardım Biraz rüzgar vardı, atağımı yapmak için 50 metreye kadar bekledim, zamanlama harikaydı" dedi.

Geçen yıl XDS Astana'ya girdiğimden beri ikinci zaferini aldığını hatırlatan Malucelli, "Bu hafta takımımla çok güzel hafta geçirdik. Etaplar kazanmak her zaman iyidir. Bu sene Türkiye turu programımda değildi, ama ben talepte bulundum ve yönetim kabul etti. En son etaptaki bu galibiyet bize muhteşem yarış olmasını sağladı" diye sözlerini noktaladı.

WOUT POELS: ŞAMPİYONLUK KUPASI HARİKA

60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun şampiyonu Wout Poels ise zaferini şöyle dile getirdi;

"Türkiye turunu kazanmak çok güzel bir duygu. Biliyordum ki formdaydım ve kendime güveniyordum. İlk 5'te olacağımı önceden tahmin ediyordum. Bugün etabı da kazanarak zaferimizi taçlandırdık. Takımdaki atmosfer çok iyiydi. Herkes çalıştı ve aynı zamanda çok şanslıydık. Bütün takımlar toplu finişe hevesliydi. Bu yarış bizim için İtalya'daki turun bir parçası. Şampiyonluk kupası çok hoş, evimin en güzel köşesine saklayacağım. Astana ile 1 yıllık kontratım var. Eğer emekli olmazsam önümüzdeki sene bu unvanı korumak için Türkiye'ye geleceğim."