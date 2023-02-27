42 yıllık rekor iyilik için kırıldı

TÜRKİYE'yi haftalardır yasa boğan yüzyılın en büyük deprem felaketlerinin ardından yaraları bir nebze olsun sarabilmek için iyilikte birleşen İzmir'in futboldaki ezeli rakipleri Göztepe ve Karşıyaka, 42 yıllık rekoru tarihe gömdü.

TÜRKİYE'yi haftalardır yasa boğan yüzyılın en büyük deprem felaketlerinin ardından yaraları bir nebze olsun sarabilmek için iyilikte birleşen İzmir'in futboldaki ezeli rakipleri Göztepe ve Karşıyaka, 42 yıllık rekoru tarihe gömdü. İki köklü camia, depremzedelere destek için 81 bin 316 bilet satıp 1981 yılında 80 bin taraftarla kırdıkları o dönem 2'nci Lig'deki Dünya rekorunu bile geride bıraktı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilimizde tarihin en büyük yıkımı ve şimdiye kadar 44 bin 374 can kaybına yol açarken, İzmir temsilcileri Kaf-Kaf ve Göz-Göz arasındaki buzlar felaketi yaşayan vatandaşlarımız için eridi.

Depremin ilk gününden beri depremzedelere yardım seferberliğine koşup afet bölgesine onlarca tır dolusu malzeme tedarik eden Karşıyakalılar ve Göztepeliler, duygusal bir organizasyonda birleşti. Üniversiteli taraftarlar UNİ KSK ve Göztepe UniForce'un ortak önerisiyle kulüplerin hayata geçirdiği futbolda 7 yıldır hiç karşılaşmayan iki takım arasında derbi oynanacakmış gibi bilet satılıp gelirinin deprem bölgesine aktarılması fikrine onbinler destek oldu. İki kulübün vicdanlarda oynanacak Göztepe-Karşıyaka derbisi için 17 Şubat'ta ortak açıklamayla tanesi 50 TL'den satışa sunduğu biletlerden tam 81 bin 316 adet satıldı.

Takımların antrenmanlarını kampanyaya destek için birlikte ziyaret eden taraftarlar, Göztepe-Başakşehir hazırlık maçında inanılmaz bir görüntüyle tribünde birleşti. İki kulüp bilet organizasyonunun rekorla bitmesinin ardından, "Rekor yeniden kırıldı. Körfezin ayırdığını vicdan birleştirdi. İzmir #TekTribünTekYürek oldu. 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak amacıyla başlattığımız hatıra bileti kampanyasında 81.316 bilet satıldı" açıklamasını yaptı.