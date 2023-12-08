3Gen Holding Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grubun 14. haftasında Sapanca Gençlikspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 14. haftasında 3Gen Holding Elazığspor, Sapanca Gençlikspor'la karşılaşacak. Son 7 maçında aldığı 15 puanla Play-Off hattına yerleşen ve zirve hattına yürüyüşü devam eden bordo-beyazlı ekip, grubun 15. haftasında Sakarya ekibi Sapanca Gençlikspor'un konuğu olacak. Maçın hazırlıklarını tamamlayan bordo-beyazlılar, cumartesi saat 09.20 uçağıyla İstanbul'a gidecek ve buradan karayoluyla Sakarya'ya geçecek. Elazığspor'da bu maç öncesi eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Pazar günü saat 14.00'da Sapanca Atatürk Stadında oynanacak olan maçı İstanbul bölgesinden C klasman hakemi Esad Sadık Demirtaş yönetecek. - ELAZIĞ