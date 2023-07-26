36. Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası Başvuruları Devam Ediyor

Bu yıl Mehmet Meriç anısına düzenlenen 36'ncı Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası, 10-11 Ağustos'ta Kınalıada Su Sporları Kulübü'nde yapılacak. Başvuruların devam ettiği organizasyonda geçen yıl ABD, Ukrayna, Kosova ve Türkiye'den 58 takım ile 550 yüzücü katılım göstermişti. Prens Adaları Yüzme Şampiyonası'nın ilki Kınalıada Su Sporları Kulübü (KSSK) Başkanı Başar Acarlı'nın insiyatifinde 1985 yılında organize edilmişti. Aralıksız 35 yıldır devam eden etkinlik, Türkiye'de bir yüzme kulübü tarafından organize edilen en büyük uluslararası yüzme yarışması niteliği taşıyor. Uluslararası katılımın olduğu şampiyona ile yüzücü gençlerin yetiştirilmesi ve desteklenmesi amaçlanıyor.