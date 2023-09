35. The Bodrum Cup için geri sayım başladı

Maximiles Black 35. The Bodrum Cup'ın ilk etabı 2 Ekim Pazartesi günü Selanik'te başlayacak. Organizasyonun programı ve detaylarının paylaşıldığı toplantıda konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocuklara ve geleceğe hizmet ettiklerini söyledi.

35. The Bodrum Cup basın toplantısı İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. The Bodrum Cup'ın, 2 Ekim tarihinde Selanik'te başlayacak olan birinci etabı Dolmabahçe'de tamamlanacak. Etkinliğin ikinci etabı ise 16 Ekim'de İstanbul'da başlayıp 21 Ekim'de Bodrum'da yapılacak ödül töreniyle tamamlanacak. Organizasyona, The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras katıldı. Her geçen yıl organizasyonu daha ileri götürdükleri için çok mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, "İlk kez Bodrum İstanbul'a geliyor dedik. İlk kez yaptığımız da cumhuriyetin 100. yılında tekrar geleceğiz dedik. Bodrum Cup, gün geçtikçe büyüdü ve buraya kadar geldi. Bildiğiniz üzere beklendiğimizden fazla bir katılım oldu. 2 Ekim'de Selanik'ten başlayacak ve Dolmabahçe Sarayı'nın önünde tamamlanacak. Bunu için buradayız. Mustafa Kemal'in gözlerini açtığı yerden, gözlerini kapattığı yerde tamamlayacağız. Biz bunu bugün Türkiye ve Yunanistan'da Mustafa Kemal'e teşekkür etmek için yapıyoruz. Teknelerimiz yavaş yavaş Bodrum'dan çıktılar. 26 gün seyir yapacaklar. Selanik'ten Dolmabahçe'ye, İstanbul'dan devam edip Bodrum'dan bitecek. 16-21 Ekim tarihleri arasında başlayıp, tamamlanacak. 16 Ekim geldiğinde ise kategori şampiyonları Bodrum'dan özel etap yarışı yapacaklar. Kazananlar 21 Ekim'de kupalarını alacaklar" ifadelerini kullandı.

Erman Aras: "Atatürk'ün doğduğu evden, gözünü kapattığı eve kadar biz de denizden seyir yapalım istedik"

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, toplantıda yaptığı konuşmada, "Ben koltuğumu 8 yıl önce gençlere devrettim. Ne kadar doğru yaptığımı bir kez daha görüyorum. Çünkü işim çok rahatladı. Benim söyleyeceğim her şeyi Süleyman Bey söyledi. Demek ki koltukları erken gençlere devretmek güzel bir durum şeydir. Gerçekten heyecanlıyız 35 yıl dile kolay geliyor. Cumhuriyetin 100. yılı ve bizde denizden ekmek yiyen insanlarız. Baktık ki Cumhuriyet'in 100. yılında denizde nasıl organizasyonlar yapılıyor diye. Güzel şeyler yapılır ama biz en içten olanı yapalım. Çünkü biz buradan ekmek yiyoruz. Anıtkabir'e her zaman gidebiliyoruz. Biz gemilerle Kabataş hattından dolayı para kazandığımıza göre denizden de keyif aldığımız için bu Kabataş hakkının ve cumhuriyetin bir kazanımıdır. Atatürk ve silah arkadaşlarının bize kazandırdı bir olay. O zaman biz teknelerle kutlama yapalım. Gidelim Atatürk'ün doğduğu eve, oradan gözünü kapattığı eve kadar onun hayat seyri gibi bizde denizden bir seyir yapalım. Gelelim Dolmabahçe'de teknelerimizin üzerinde teşekkür edelim. Gerçekten bizim için çok anlamlı. Bu salondaki herkesi 100. yılda düzenlenecek etkinlikte, Dolmabahçe'de sizi ağırlayabiliriz. Belediye Başkanımız ve ekibine buradan çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sezgin Lüle: "The Bodrum Cup'ın isim sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz"

Etkinliğe sağladıkları destekten dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını söyleyen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, "Ben herhalde deniz kenarında olan bir şehirde büyüdüğüm için, içerisinde tekne, deniz ve mavi bulunan bu organizasyon beni daha fazla heyecanlandırıyor olabilir. Bugün gerçekten de gök denizin bu mavide buluştuğu yerlere yelken açacak teknelerin bir görsel şölene tanık olacağınız The Bodrum Cup'ın 35.'nin isim sponsoru olmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Bu yılki organizasyonun temasını düşündüğümde aslında İş Bankası ile The Bodrum Cup'ın birbirine çok yakıştığını da düşünüyorum. İş Bankası da Cumhuriyetin kuruşundan 1 yıl sonra idari bağımsızlığımızla kurulan, kurucumuzun Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle bize yol gösterdiği bir görevle faaliyetlerine devam eden güzide bir kurum. Gelecek yıl bizde 100. yılımızı kutlayacağız. Bu 100 rakamını bu sene cumhuriyet için telaffuz ediyoruz ama gelecek yıl bizim için de çok onurlu bir yıl olacak. Heyecanlı olmamızın sebebi organizasyon içinde cumhuriyetin 100. yıl kupası verilecek. Bizim içinde çok anlam ifade ediyor. Diğer taraftan organizasyona Selanik'te start verilecek olması. Selanik'te yine kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu şehir start verilecek olması bizi ayrıca heyecanlandırıyor. Çok gurur duyuyoruz. Ayrıca sürdürebilirlik açısında birçok inisiyatif alıyoruz. Denizle ilgili, denizlerin korunmasıyla ilgili, dünya bizim, gelecek bizim sloganıyla içerisinde bilim adamlarının olduğu bir takım projeler yürütüyoruz. Özellikle bu yıl Bodrum Cup'ın denizlerin korunmasına karşı farkındalığını da hizmet edecek olması bizim bu yaklaşımımızla da örtüştüğünü düşünüyorum. Elimizi taşın altına koymaya çalışıyoruz. Satranç Federasyonu'na desteğimiz bu açıdan önemli. 2024 Paris Olimpiyatlarına, Milli Olimpiyat Komitesi'yle birlikte gidiyoruz. Spor alanında bunları yapıyoruz. Cumhuriyetin 100. yılını, bu çalışmada olduğu gibi başka desteklerimizde devam ediyor. Bu sene İstanbul Maratonu, İş Bankası katılımıyla geniş bir kitle ile koşulacak. Geçen hafta bunu açıklamıştık, bugün bu isim sponsorluğumuzla birlikte Maximiles Black ürünümüzle birlikte 34 senedir çok sayıda yelken severin katıldığı, yüzlerce, binlerce izleyicinin olduğu bir organizasyonun bir parçası olmaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Ahmet Aras: "Biz burada çocuklarımıza ve geleceğe hizmet ediyoruz"

Organizasyon ve katılım sağlayanların bir parçası olarak hissettiğini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Biz hep birlikte Bodrum için çalışıyoruz. Cumhuriyetimiz için çalışıyoruz. Bu yaptığımız adımlar sadece Bodrum'u tanıtmak için değil. Sadece yelken yarışında eğlenmek için değil. Biz burada yaşama hizmet ediyoruz. Burada hayata, dünyaya hizmet ediyoruz. Çocuklarımıza ve geleceğe hizmet ediyoruz. Öyle bir yaklaşımla baktığınızı biliyorum. Bu yüzden burada bu yüzden bu kadar ilgi var. Bodrum bu yüzden bu kadar ilgili duyuyor. Bu işi bir görev olarak görmeden, içten yapıldığını düşünüyorum. Geçmişteki ve şuan destek olan sponsorumuz İş Bankası'na buradan teşekkür ediyorum. Kurum olarak bu organizasyona nasıl bir heyecan duyduğunu görebiliyorum. Sadece Bodrum'un değil, Türkiye'nin markası haline geldi. Dünyada da saygıyla karşılanan bir marka haline geldi. Bodrum, 3 bin 500 yıllık bir medeniyetin simgesidir. Bodrum'da birçok milletin eserleriyle, birikimiyle bir duygu yaşıyorsunuz. Bodrum, bütün medeniyetlerin katıntılarıyla Bodrum oldu. O yüzden Bodrum'dan böyle etkinlikler çıkabiliyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL