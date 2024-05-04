Üye Girişi
Haberler

32. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 32. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri başladı. Gümüşova ilçesindeki özel parkurda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 200 araç ve 400 sporcu katılıyor. Yarışın ilk gününde sporcular zorlu etaplarda mücadele etti ve bazı araçlar devrildi. Düzce Valisi Selçuk Aslan da etkinliğe katılarak araç kullandı.

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 32. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri başladı.

Gümüşova ilçesindeki özel parkurda gerçekleştirilen ve iki gün boyunca devam edecek etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 200 araç ve 400 sporcu katılıyor.

Yarışların birinci gününde, büyük motor hacimli araçlarla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sporcuların çoğu, zor anlar yaşadı.

Çamura saplandıkları su havuzlarından çıkma mücadelesi verirken bazı araçlar devrildi. Devrilen araçlar, saha görevlilerince bulundukları yerden çıkarılarak, yarışmaya kaldığı yerden devam etti.

Etkinliğe katılan Düzce Valisi Selçuk Aslan da direksiyonuna geçerek çamurlu etapta araç kullandı.

İzleyicilerce alkışlanan Vali Aslan, etap sonunda yaptığı konuşmada, Düzce'de off-road sporunun ciddi anlamda sevildiği belirterek, etkinliğin kentte 32, Gümüşova ilçesinde ise 10'uncusunun yapıldığını söyledi.

Türkiye çapında yarışlar yapılması ve etkinliği bir standarda kavuşması için çalışmalar yapacaklarını ifade eden Aslan, sporcuların kazasız bir yarış geçirmelerini temenni etti.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, off-road'un doğayla iç içe bir spor olduğunu belirterek, etkinlikte keyifli mücadeleler yaşandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Spor

Selçuk Aslan Türkiye Selçuk Düzce Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 137. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Benzine ve motorine indirim gelecek! SON DAKİKA! Akaryakıta indirim var mı, ne zaman? Hull City play-off'a kaldı mı, kaçıncı oldu? Hull City Premier Lig'e çıkar mı? Zaniola Galatasaray'a dönecek mi? Aston Villa Zaniola'nın bonservisini aldı mı, alacak mı? Samsunspor Trabzonspor maçı CANLI izle! 4 Mayıs Samsunspor TS maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Kayserispor Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! 4 Mayıs Kayserispor F.Karagümrük maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Real Madrid Cadiz maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Cadiz maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Real Madrid Cadiz maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! R.Madrid Cadiz maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Real Madrid Cadiz maçı CANLI izle! 4 Mayıs R.Madrid Cadiz maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 4-5 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 4-5 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title