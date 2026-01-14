Haberler

31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Anderson Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

  • Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yendi.
  • Fenerbahçe'nin golünü Anderson Talisca 82. dakikada attı.
  • Anderson Talisca'nın 90+5. dakikada attığı ikinci gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı.

TALISCA DİREĞE TAKILDI

7. dakikada Talisca'nın ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

ÖNCE PENALTI, SONRA İPTAL

26. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Szymanski'nin pasında toplu buluşan Nene, Duran'a bıraktı. Bu oyuncu altıpasın üzerinde Sedat Komi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Turgut Doman, penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Doman, penaltıyı iptal etti.

OĞUZ AYDIN'A İZİN YOK

40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Oğuz Aydın'ın vuruşunda kaleci Beytullah Buğra İpek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

YİNE TALISCA YİNE DİREK

54. dakikada Fenerbahçe yine direğe takıldı. Talisca sağ çaprazdan savunmadan sıyrılarak ceza sahasına girdi ve sert bir şut çıkardı. Top üst direkte patladı.

ÜÇÜNCÜ KEZ DİREKTEN DÖNDÜ

62. dakikada gelişen hücumda Fenerbahçe'nin şutu üçüncü kez direkten döndü. Fenerbahçe'de Dorgeles Nene ceza sahası içi sol çaprazdan sert vurdu. Top direkten döndü ardından savunma uzaklaştırdı.

TALISCA BU KEZ FİLELERİ SARSTI

Karşılaşmanın 82. dakikasında Fenerbahçe aradığı golü buldu. Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, ceza sahası dışından çok sert bir vuruş yaparak topu köşeden ağlarla buluşturdu. Yıldız isim, bu sezonki 15. golünü attı.

TALISCA'NIN ATTIĞI İKİNCİ GOL OFSAYT

90+5. dakikada Fred'in pasında ceza sahası içinde Nene topu Talisca'ya bıraktı. Bu oyuncunun altıpasın sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. Pozisyonun ardından VAR'ın uyarısıyla hakem Turgut Doman, pozisyonda ofsayt olduğunu işaret ederek golü iptal etti.

3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte, Fenerbahçe, kupada ilk galibiyetini alarak puanını 3 yaptı. Beyoğlu Yeni Çarşı ise ikinci maçında da puanla tanışamadı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBELMA BARUT:

Devirdi derken...

