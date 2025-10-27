Haberler

3. Lig'de olay! Tribündeki koltukları kırıp sahaya ve rakip taraftara attılar

3. Lig'de olay! Tribündeki koltukları kırıp sahaya ve rakip taraftara attılar
TFF 3. Lig'deki Afyonspor-Eskişehirspor maçı, taraftarların yaşadığı gerginlik nedeniyle olaylı geçti. Eskişehir'den gelen taraftarın bulunduğu tribündeki 1500 koltuk, taraftarlar tarafından kırıldı. Eskişehirsporlu taraftarlar, kırılan koltukları sahaya ve rakip taraftarlara fırlattı.

  • Eskişehirspor taraftarları, 3. Lig 4. Grup'ta Afyonspor ile oynanan maçın 80. dakikasından sonra tribündeki koltukları kırdı ve Afyonspor taraftarlarına ve sahaya fırlattı.
  • Eskişehirspor, Afyonspor'u 5-1 mağlup etti.
  • Maçta 1500 koltuğun zarar gördüğü bildirildi.

TFF 3. Lig 4'üncü Grup'ta 8'inci hafta maçında Afyonspor ile Eskişehirspor, Zafer Stadyumu'nda karşılaştı.

İKİ TAKIM TARAFTARI ARASINDA GERGİNLİK

Statta rakip takımın 750 seyirci kapasitesi tribününü Eskişehirspor taraftarı doldurdu. Eskişehir'den gelen çok sayıda taraftar ise tribünün dolması nedeniyle stat dışında kaldı. Eskişehirspor yöneticilerinin talebiyle Afyonspor yönetimi Eskişehir'den gelen taraftarı stada aldı. Rakip takım tribününün yanındaki alana yerleştirilen Eskişehirspor taraftarı ile Afyonlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

3. Lig'de olay! Tribündeki koltukları kırıp sahaya ve rakip taraftara attılar

KOLTUKLARI KIRIP SAHAYA FIRLATTILAR

Afyonspor taraftarı, Eskişehirspor taraftarının bulunduğu tribünün üzerine 'Babamız Afyonspor' yazılı pankart astı. Eskişehirspor taratarları 5-1 üstün oldukları maçın 80'inci dakikasından sonra tribündeki koltukları kırdı. Pankarta tepki gösteren Eskişehirspor taraftarı sonraki dakikalarda koltukları Afyonspor taraftarına ve sahaya fırlattı. Polis, Eskişehirspor tribününde tedbir aldı. Eskişehirspor'un, Afyonspor'u 5-1 yendiği maçta 1500 koltuğun zarar gördüğü belirtildi.

3. Lig'de olay! Tribündeki koltukları kırıp sahaya ve rakip taraftara attılar

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCHPsavar:

Federasyon sert tedbirler almalı. O seyirciyi oraya getiren yöneticiler. Hasarı seyircinin kulübüne ödettireceksin ve en az 5 maaş seyircisi oynatacaksın takımını

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıosmansimsek52:

koltukları kıranları o anda tutuklayarak parasını tahsil etmeden gondermeyeceksin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
