Ahmet Nur Çebi: Kongreden yana hiç tereddütüm yok, kaybedeceksem de kazanacaksam da girerim
Spor Haberleri
Ahmet Nur Çebi: Kongreden yana hiç tereddütüm yok, kaybedeceksem de kazanacaksam da girerim"Önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı açıklayacağım""Daha 28 maç var hava tersine dönebilir""Şenol Güneş 'bırakmam lazım enerjim bitti' dedi ve gitti""Mehmet Büyükekşi'nin parmak sallaması...
Ahmet Nur Çebi : Kongreden yana hiç tereddütüm yok, kaybedeceksem de kazanacaksam da girerim
"Önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı açıklayacağım"
"Daha 28 maç var hava tersine dönebilir"
"Şenol Güneş 'bırakmam lazım enerjim bitti' dedi ve gitti"
" Mehmet Büyükekşi'nin parmak sallaması bana değildi"
"Taraftara kırgın değilim"
"Fikret Orman'ın yalan ve palavra dolu açıklamalarına da cevap vereceğiz"
"Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın imzası 15 güne kadar biter"
SÜPER LİG
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa (RAMS Park)
BEŞİKTAŞ
11.00 Beşiktaş Kulübü yöneticileri, Gaziantep'te yapımı tamamlanan Oğuzeli Okulu'nun açılışını gerçekleştirecek.
12.00 Siyah-beyazlılarda Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde Trabzonspor maçının çalışmaları tamamlanacak.
TRABZONSPOR
Karadeniz ekibi, Süper Lig'in 11'inci haftasında karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.
- Taraftarlar, deplasman yasağı istemiyor
Trabzonspor taraftarları, İstanbul ekipleri ile devam eden deplasman yasağının kaldırılmasını istiyor.
Süper Lig'in zirvesindeki Fenerbahçe ile Karadeniz ekibi Trabzonspor, İstanbul'da kozlarını paylaşacak. İki takım arasındaki ezeli rekabete dair istatistik haber geçilecek.
1. LİG
20.00 Sakaryaspor - Şanlıurfaspor
BASKETBOL
EuroLeague
FENERBAHÇE Beko son 4 maçtır kazanıyor. Sarı-Lacivertli ekip Euroleague'in 6. haftasında konut ettiği Olympiacos'u zorlu geçen maçta 79-77 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü DİMİTRİS ITOUDİS, Olympiacos karşısında ilk yarı ofansif anlamda çok iyi bir performans ortaya koyduklarını ve derin kadrolarının avantajını kullandıklarını belirtti.
22.30 Virtus Bologna - ANADOLU EFES
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
16.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor - Nesibe Aydın (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
17.00 Fenerbahçe Alagöz Holding - İlkem Yapı Tarsusspor (Metro Enerji)
İSTANBUL MARATONU
İstanbul Maratonu için geri sayım başladı. Yarış öncesi Maraton Fuarı ziyaretçilere açılırken, parkurdaki son hazırlıklar tamamlanacak.