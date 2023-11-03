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Ahmet Nur Çebi: Kongreden yana hiç tereddütüm yok, kaybedeceksem de kazanacaksam da girerim

Ahmet Nur Çebi: Kongreden yana hiç tereddütüm yok, kaybedeceksem de kazanacaksam da girerim"Önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı açıklayacağım""Daha 28 maç var hava tersine dönebilir""Şenol Güneş 'bırakmam lazım enerjim bitti' dedi ve gitti""Mehmet Büyükekşi'nin parmak sallaması...