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3 hilal dövmesini gösterdi! Mesut Özil'den Almanları deli edecek pozlar

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Merih Demiral'ın Avusturya maçında yaptığı ve tüm dünyanın konuştuğu bozkurt sevinci sonrası Mesut Özil'in 3 hilal dövmesini gösterdiği paylaşım, Alman medyasının tepkisini çekti. Alman medyası, Özil'in 3 hilal dövmesini gösterdiği fotoğraf hakkında sert yorumlarda bulundu.

Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takımımızın yıldızı Merih Demiral'ın gol sevinci sonrası UEFA'nın başlattığı soruşturmaya Mesut Özil de paylaşımıyla tepki gösterdi.

3 HİLAL DÖVMESİYLE POZ VERDİ

Merih Demiral'ın Bozkurt'lu sevinci sonrası Mesut Özil'in de 3 hilal dövmesini gösterdiği paylaşımı alman medyasının tepkisini çekti.

"ALMANLARI KIŞKIRTTI"

Alman medyası Mesut Özil'in spor salonundan paylaştığı fotoğraf hakkında çok sert yorumlarda bulundu. Sol göğsündeki 3 hilal ve kurt dövmesi gösteren Mesut Özil'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Alman medyası fotoğrafla ilgili olarak, "Açıkça görülüyor, sol göğsünde aşırı sağcı grup "Gri Kurtlar"ın sembolünü gösteren bir dövme var, üç hilal ve uluyan bir kurt" yorumlarını yaptı.

İşte Özil'in o pozları:

3 hilal dövmesini gösterdi! Mesut Özil'den Almanları deli edecek pozlar

3 hilal dövmesini gösterdi! Mesut Özil'den Almanları deli edecek pozlar

Kaynak: Haberler.com / Spor

Merih Demiral Mesut Özil Avusturya Türkiye Almanya Bozkurt Spor Spor Haberler

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Yorumlar (1)

HATAY HABER:

gri kurt değil bozkurt

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