3 gol ofsayta takıldı! Manchester United derbide City'yi sahadan sildi

Manchester United, derbide Manchester City'yi 2-0 yendi. United'ın 3 golü VAR sonrası ofsaytla iptal edilirken, galibiyeti Mbeumo ve Dorgu'nun golleri getirdi. Manchester United'da Ruben Amorim'in yerine göreve getirilen Michael Carrick, takımının başındaki ilk galibiyetini Manchester City karşısında aldı.

  • Manchester United, Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City'yi 2-0 mağlup etti.
  • Manchester United'ın üç golü VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
  • Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, takımın başındaki ilk galibiyetini Manchester City karşısında aldı.

Premier Lig'in 22. haftasında Manchester United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan derbide ev sahibi ekip, yeni teknik direktörü Michael Carrick yönetiminde sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İLK YARIDA 2 GOL VAR'DAN DÖNDÜ

Manchester United ilk yarıda iki kez gol sevinci yaşadı. 34. dakikada Diallo'nun, 41. dakikada ise Bruno Fernandes'in golleri VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İlk 45 dakika golsüz tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA UNITED İŞİ BİTİRDİ

Ev sahibi ekip, ikinci yarıda skoru değiştirmeyi başardı. Manchester United 65. dakikada Bryan Mbeumo'nun, 76. dakikada ise Patrick Dorgu'nun golleriyle 2-0 öne geçerek derbide kontrolü eline aldı.

3. GOL DE OFSAYTA TAKILDI

United, uzatmalarda Mason Mount ile bir gol daha buldu ancak bu gol de VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Böylece maçta toplam 3 gol VAR'dan döndü.

HAALAND 80'DE ÇIKTI, PUAN TABLOSU ŞEKİLLENDİ

Manchester City'de Erling Haaland maça ilk 11'de başladı ve 80. dakikada oyundan çıktı. Bu sonuçla Manchester United puanını 35'e yükseltip 3 maçlık kazanamama serisini bitirdi. Manchester City ise 43 puanda kaldı.

CARRICK DERBİDE İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Manchester United'da Ruben Amorim'in yerine göreve getirilen Michael Carrick, takımının başındaki ilk galibiyetini Manchester City karşısında aldı.

Güray Dilli:

Yenmiş ama yendiğinden 8 puan geride . İyi bakalım , devam...

