231 milyon takipçisi olan Neymar'dan sürpriz Hikmet Karaman paylaşımı

Brezilya ve dünya futbolunun efsane isimlerinden biri olan Neymar, 231 milyon takipçili sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı.

HİKMET KARAMAN'I PAYLAŞTI

Neymar, Süper Lig'de birçok farklı takımda görev almış deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman'ın Çaykur Rizespor döneminde golcü oyuncu Leonard Kweuke ile penaltı tartışması yaşadığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Neymar'ın bu videoyu paylaşmasına çoğu kullanıcı anlam veremese de bu paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce kez izlendi ve çok sayıda beğeni aldı.

İşte o paylaşım;

NE OLMUŞTU?

2015-2016 sezonunda Çaykur Rizespor'u çalıştıran Hikmet Karaman, takımının Gençlerbirliği karşısında oynanan maçta penaltı vuruşu esnasında forvet oyuncusu Leonard Kweuke ile penaltı gerilimi yaşamıştı. Hikmet Karaman, Leonard Kweuke'nin penaltıyı atmasını istememişti ancak Kweuke penaltıyı kullanmış ve golle sonuçlandırmıştı. Gol sonrası takımı adına bir gol daha atan Kweuke, Çaykur Rizespor'a Gençlerbirliği karşısında galibiyeti getirirken gözyaşlarına hakim olamamıştı.