23 kırmızı kartın çıktığı futbol savaşında kaleci tanınmayacak hale geldi

Güncelleme:
Brezilya'da Cruzeiro ile Atletico Mineiro arasında oynanan derbi maçında büyük bir kavga çıktı. Atletico Mineiro'nun yıldız futbolcusu Hulk, tartışma sırasında Cruzeirolu futbolcu Romero'nun kafasına yumruk attı. Bu durum sahadaki tansiyonu artırırken, iki takım futbolcuları birbirine girdi. Karşılaşma sonrası Atletico Mineiro kalecisinin yüzündeki morluk ve şişlik ise futbolseverlerin tepkisini çekti.

  • Brezilya'da Cruzeiro ile Atletico Mineiro arasında oynanan derbide 23 futbolcu kırmızı kart gördü.
  • Atletico Mineiro kalecisinin kafasında büyük bir morluk ve şişlik oluştu, yüzü kan içinde kaldı.
  • Maç, uzatma dakikalarında başlayan kavga nedeniyle 10 dakikadan fazla süreyle durdu.

Brezilya'da Cruzeiro ile Atletico Mineiro arasında oynanan derbi mücadelesi sahada yaşanan büyük kavga nedeniyle gündeme oturdu. Karşılaşma sırasında iki takım futbolcuları arasında çıkan olaylar maçın önüne geçti.

HULK'TAN RAKİBİNE YUMRUK

Atletico Mineiro'nun yıldız futbolcusu Hulk, yaşanan tartışma sırasında Cruzeirolu futbolcu Romero'nun kafasına yumruk attı. Bu müdahalenin ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi ve sahada büyük bir arbede yaşandı.

KALECİNİN SON HALİ KORKUTTU

Karşılaşma sonrası Atletico Mineiro kalecisinin görüntüsü de dikkat çekti. Kalecinin kafasında büyük bir morluk ve balon gibi bir şişlik oluştuğu, yüzünün ise kan içinde kaldığı görüldü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

23 FUTBOLCUYA KIRMIZI KART

Maçın ardından hazırlanan gözlemci raporunda Cruzeiro'dan 12, Atletico Mineiro'dan ise 11 oyuncunun kırmızı kart gördüğü belirtildi. Olaylara karışan birçok futbolcunun 10 maça kadar ceza alabileceği ifade edildi.

MAÇ 10 DAKİKADAN FAZLA DURDU

Uzatma dakikalarının bitimine saniyeler kala başlayan büyük kavga nedeniyle karşılaşma 10 dakikadan fazla süreyle durdu. Yaşanan kaos sırasında hakem güvenlik gerekçesiyle polis koruması talep etti.

Alper Kızıltepe
