TFF 3. Lig 4. Grup'ta son 4 maçından 8 puan çıkaran 23 Elazığ FK'nın yenilmezlik serisi Muşspor deplasmanında sona erdi.

TFF 3. Lig 4. Grup'un 9. haftasında 23 Elazığ FK, deplasmanda karşılaştığı maçta Muşspor'a 3-0 mağlup oldu. Balıkesirspor ve Çatalcaspor deplasmanlarından birere puanla dönen, evinde Bursa Yıldırmspor ile Nevşehir Belediyespor'u yenen Bordo-Beyazlılar'ın yakaladığı 4 maçlık yenilmezlik serisi Muşspor karşısında alınan mağlubiyetle sona ermiş oldu. 9 puanla grubunda 11. sırada kalan Bordo-Beyazlılar, grubun 10. haftasında evinde A. Alanya Kestelspor'la karşılaşacak. - ELAZIĞ