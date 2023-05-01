227 sporcu 'şah mat' dedi

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik satranç turnuvası sona erdi.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünce ortaklaşa düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik satranç turnuvası sona erdi. 227 sporcunun mücadele ettiği turnuvada dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonu ile düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik satranç Turnuvası sona erdi. Bahçeşehir Spor Kompleksinde gerçekleştirilen turnuvada 37'si Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu olmak üzere 227 sporcu katılım sağlarken, minik satranççılar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Karşılaşmalar sonucunda dereceye giren öğrencilere madalyaları düzenlenen törenle verildi. - DÜZCE