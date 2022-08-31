220 kişilik kontenjana girebilmek için kıyasıya yarıştılar

Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda açılan 220 kişilik kontenjan için bin 511 başvuru yapıldı. Bölüme kabul edilmek isteyen adaylar, özel yetenek sınavında kıyasıya mücadele etti.

Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun (BESYO) özel yetenek sınavlarına adaylar yoğun ilgi gösterdi. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği bölümlerinde açılan 220 kişilik kontenjan için bin 511 aday, elektronik ortamda başvuru yaptı. Öğrencilerin seçilmesi için düzenlenen 'özel yetenek sınavı' da adaylardan yoğun ilgi gördü. 3 gün boyunca devam edecek özel yetenek sınavında, fotosellerle oluşturulan parkurda adaylar, en kısa sürede parkuru bitirebilmek için birbirleriyle kıyasıya yarışıyor. Yapılacak mülakat neticesinde 220 öğrenci Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na kabul edilecek.

Bilgehan Baydil: "Bin 511 öğrenciden BESYO'ya 220 öğrenci kabul edilecek"

Yoğun bir başvuru ile karşılaştıklarını belirten Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Baydil, "Bu sene oldukça yoğun bir başvuru dönemi geçiriyoruz. Şu ana kadar bin 511 aday başvuru yaptı. Bunlardan 7 tanesi engelli oluyor, diğerleri de normal başvuru koşullarıyla yarışıyorlar. YÖK'ten gelen talimat doğrultusunda bu yıl, ön şart olarak sportif öz geçmiş puanı aramadık. Tabi ki sportif öz geçmiş puanına sahip olan adaylar daha avantajlı bir şekilde seçmelere giriyorlar. Futbol, basketbol, hentbol, judo, güreş gibi bazı temel branşların yanında diğer olimpik ve olimpik branşları adı altında puanlama sistemine sahibiz. Adaylar başvurularını yaptıktan sonra özgeçmiş puanlarını aldıktan sonra salonda görmüş olduğunuz gibi fotosellerin arasında yapacakları bir koordinasyon sınavını gerçekleştiriyorlar. Tamamıyla objektif kriterlere dayalı bir şekilde yapılan sınavdan bahsediyoruz. Herhangi bir şekilde inisiyatif uygulama durumu söz konusu değil. Oldukça iyi bir başvurumuz var, milli sporcularımız ve engelli sporcularımız ile diğer branşlardan başvuran sporcularımızla güzel bir sınav sezonu geçiriyoruz. Antrenörlük birinci öğretim 50 kişi, ikinci öğretim 40 kişi, spor yöneticiliği bölümü birinci öğretim 50 kişi, ikinci öğretim 40 kişi, öğretmenlik bölümüne de 40 kişi alımı yapıyoruz. Bin 511 öğrencinin içerisinden toplam 220 öğrenciyi kabul edeceğiz" dedi.

Mardin'den Kastamonu'ya mülakat için gelen Didem Turgut da, "Buraya BESYO sınavları için geldim. Kastamonu Üniversitesi de gayet iyi ve güzel. Sınav sistemi güzel, parkur akıyor. Mardin'den geliyorum ben, parkur çok fazla bizi zorlamıyor. Parkurların sonunda kazanıp kazanamayacağıma bakacağım. Antrenörlük okumak istiyorum" diye konuştu. - KASTAMONU