Haberler

Paraguay 16 yıl sonra Dünya Kupası'nda

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarihinde 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Paraguay, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye, ABD ve Avustralya'yla eşleşti - Güney Amerika temsilcisi, 2010 yılındaki turnuvada çeyrek final oynayarak organizasyondaki en büyük başarısını elde etti

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Paraguay, 16 yıl sonra turnuvada yeniden boy gösterecek.

D Grubu'nda Türkiye, ABD ve Avustralya'yla mücadele edecek Paraguay'ın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Teknik direktörlüğünü Arjantinli Gustavo Alfaro'nun yaptığı Paraguay, Güney Amerika Elemeleri'ni 6. sırada tamamlayarak 16 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Arjantin, Ekvador, Kolombiya, Uruguay ve Brezilya'nın ardından 6. olarak Dünya Kupası biletini alan Paraguay, çıktığı 18 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayarak 28 puan topladı.

Paraguay Milli Takımı'nın eleme müsabakalarında aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Sonuçlar:

Paraguay-Peru: 0-0

Venezuela-Paraguay: 1-0

Arjantin-Paraguay: 1-0

Paraguay-Bolivya: 1-0

Şili-Paraguay: 0-0

Paraguay-Kolombiya: 0-1

Uruguay-Paraguay: 0-0

Paraguay-Brezilya: 1-0

Ekvador-Paraguay: 0-0

Paraguay-Venezuela: 2-1

Paraguay-Arjantin: 2-1

Bolivya-Paraguay: 2/2

Paraguay-Şili: 1-0

Kolombiya-Paraguay: 2-2

Paraguay-Uruguay: 2-0

Brezilya-Paraguay: 1-0

Paraguay-Ekvador: 0-0

Peru-Paraguay: 0-1

Puan durumu:

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

Av

P

Arjantin

18

12

2

4

31

10

21

38

Ekvador

18

8

8

2

14

5

9

29

Kolombiya

18

7

7

4

28

18

10

28

Uruguay

18

7

7

4

22

12

10

28

Brezilya

18

8

4

6

24

17

7

28

Paraguay

18

7

7

4

14

10

4

28

Bolivya

18

6

2

10

17

35

-18

20

Venezuela

18

4

6

8

18

28

-10

18

Peru

18

2

6

10

6

21

-15

12

Şili

18

2

5

11

9

27

-18

11

NOT: Ekvador'un 3 puanı silinmiştir

2 önemli oyuncusu sakat

Paraguay'ın güncel kadrosundaki en önemli isimlerden birisi Premier Lig'de Brighton forması giyen Diego Gomez'in, Tottenham maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvada forma giyip giyemeyeceği henüz netleşmedi.

Strasbourg'da oynayan orta saha Julio Enciso, Paraguay'ın Nikaragua'yı 4-0 yendiği hazırlık maçında sakatlandı. 22 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 2-3 hafta sürebileceği ve gruptaki son maçta Avustralya karşısında forma giyebileceği basına yansıdı.

Palmeiras forması giyen Mauricio ile Ramon Sosa da takımın kilit isimleri olarak dikkati çekiyor.

Dünya Kupası geçmişi

Paraguay Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda daha önce kadar 8 kez mücadele etti. Güney Amerika Kıtası'nın temsilcisi olan Paraguay'ın organizasyondaki en iyi derecesi ise çeyrek final.

2010 yılında Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda Slovakya, Yeni Zelanda ve İtalya'nın bulunduğu grubu lider tamamlayan Paraguay, son 16 turunda Japonya'yı penaltı atışları sonucunda eleyerek çeyrek finale yükseldi. Bu turda İspanya'yla karşılaşan Paraguay, rakibine 1-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Paraguay'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1950 - İlk tur

1958 - İlk tur

1986 - İkinci tur

1998 - İkinci tur

2002 - İkinci tur

2006 - İlk tur

2010 - Çeyrek final

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Orlando Gill, Gaston Olveira, Gatito Fernandez

Defans: Gustavo Gomez, Junior Alonso, Fabian Balbuena, Omar Alderete, Juan Caceres, Jose Canale, Alexandro Maidana, Gustavo Velazquez

Orta saha: Miguel Almiron, Andres Cubas, Ramon Sosa, Diego Gomez, Damian Bobadilla, Braian Ojeda, Matias Galarza, Mauricio, Gustavo Caballero

Forvet: Antonio Sanabria, Julio Enciso, Gabriel Avalos, Alex Arce, Isidro Pitta, Alejandro Romero Gamarra

Maç takvimi

Paraguay'ın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

13 Haziran Cumartesi:

04.00 ABD-Paraguay (Los Angeles Stadı-Los Angeles)

20 Haziran Cumartesi:

06.00 Türkiye-Paraguay (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)

26 Haziran Cuma:

05.00 Paraguay-Avustralya (San Francisco Bay Area Stadı-San Francisco)

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü şarkıcı düğünü için bir servet harcadı

Ünlü şarkıcının düğünü için harcadığı para öyle böyle değil

Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim

Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken isim ilk kez konuştu
Esenyurt'ta düğün sonrası tekmeli yumruklu kavga kamerada

Esenyurt'ta düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler

Kongreye damga vuran anlar!
Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu transferini gece 2'de duyurdu

Milli yıldızın transferini gece yarısı 2'de şarkısıyla duyurdu
Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı 'korkuyorum' olmuş

Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı bakın ne olmuş
'Karımla aranda ne var?' diyerek eşinin çalışanını vurdu; Çanakkale'de yakalandı

"Karımla aranda ne var?" deyip sokak ortasında silahla vurdu