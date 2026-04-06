2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor

Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala heyecan giderek artıyor.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva, 11 Haziran Perşembe günü, Mexico City Stadı'nda başlayacak ve 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda 16 farklı statta, 4 farklı saat diliminde, toplam 104 maç oynanacak. Karşılaşmaların 78'ine ABD ev sahipliği yapacak.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde eden FIFA, bu rakamın 2026'da 11 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Katılımcı sayısının artmasıyla Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Mexico City Stadı tarihe geçecek

Meksika'nın başkentiyle aynı adı taşıyan 83 bin kişi kapasiteli Mexico City Stadı, Dünya Kupası tarihinde 3 kez açılış maçına ev sahipliği yapan ilk stat olarak tarihe geçecek.

Mexico City Stadı'nda daha önce 1970 Dünya Kupası'nın açılışında Meksika-Sovyetler Birliği (0-0), 1986 Dünya Kupası'nın açılışında ise İtalya-Bulgaristan (1-1) maçları oynanmıştı.

Futbol tarihinin efsanelerinden Brezilyalı Pele'nin 1970'te kupayı kaldırdığı, Arjantinli Maradona'nın 1986'da "yüzyılın golü"nü attığı Mexico City Stadı, 2026 Dünya Kupası'nın açılışında Meksika-Güney Afrika maçına ev sahipliği yapacak.

En büyüğü Dallas'ta, en küçüğü Toronto'da

Turnuvada 104 maç, ABD, Meksika ve Kanada'da yer alan toplam 16 statta oynanacak.

16 stat arasında en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken en az kapasiteye sahip stat ise 45 bin kişiyle Toronto'da yer alıyor.

Ev sahibi ülkelerin turnuvada kullanılacak statları ve kapasiteleri şöyle:

ABD:

Dallas Stadı, Texas, 94.000

New York New Jersey Stadı, New Jersey, 82.500

Atlanta Stadı, Atlanta - Georgia, 75.000

Kansas City Stadı, Kansas City - Missouri, 73.000

Houston Stadı, Houston - Texas, 72.000

San Francisco Bay Area Stadı, Santa Clara- Kalifornia, 71.000

Los Angeles Stadı, Inglewood - Kalifornia, 70.000

Philadelphia Stadı, Philadelphia - Pennsylvania, 69.000

Seattle Stadı, Seattle - Washington, 69.000

Boston Stadı, Foxborough - Massachusetts, 65.000

Miami Stadı, Miami Gardens - Florida, 65.000

Kanada:

Toronto Stadı, Toronto, 45.000

BC Place Vancouver, Vancouver, 54.000

Meksika:

Mexico City Stadı, Mexico City, 83.000

Monterrey Stadı, Guadalupe, 53.500

Guadalajara Stadı, Zapopan, 48.000

Grup aşaması fikstürü

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynanacak 72 maçın programı şöyle:

11 Haziran Perşembe:

A Grubu: Meksika - Güney Afrika, Mexico City Stadı, TSİ 22.00

12 Haziran Cuma:

A Grubu: Güney Kore - Çekya, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00

B Grubu: Kanada - Bosna-Hersek, Toronto Stadı, TSİ 22.00

13 Haziran Cumartesi:

D Grubu: ABD - Paraguay, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00

B Grubu: Katar - İsviçre, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 22.00

14 Haziran Pazar:

C Grubu: Brezilya - Fas, New York New Jersey Stadı, TSİ 01.00

Haiti - İskoçya, Boston Stadı, TSİ 04.00

D Grubu: Avustralya - Türkiye, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 07.00

E Grubu: Almanya - Curaçao, Houston Stadı, TSİ 20.00

F Grubu: Hollanda - Japonya, Dallas Stadı, TSİ 23.00

15 Haziran Pazartesi:

E Grubu: Fildişi Sahili - Ekvador, Philadelphia Stadı, TSİ 02.00

F Grubu: İsveç - Tunus, Monterrey Stadı, TSİ 05.00

H Grubu: İspanya - Yeşil Burun Adaları, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

G Grubu: Belçika - Mısır, Seattle Stadı, TSİ 22.00

16 Haziran Salı:

H Grubu: Suudi Arabistan - Uruguay, Miami Stadı, TSİ 01.00

G Grubu: İran - Yeni Zelanda, Los Angeles Stadı, TSİ 04.00

I Grubu: Fransa - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00

17 Haziran Çarşamba:

I Grubu: Irak - Norveç, Boston Stadı, TSİ 01.00

J Grubu: Arjantin - Cezayir, Kansas City Stadı, TSİ 04.00

Avusturya - Ürdün, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 07.00

K Grubu: Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, TSİ 20.00

L Grubu: İngiltere - Hırvatistan, Dallas Stadı, TSİ 23.00

18 Haziran Perşembe:

L Grubu: Gana - Panama, Toronto Stadı, TSİ 02.00

K Grubu: Özbekistan - Kolombiya, Mexico City Stadı, TSİ 05.00

A Grubu: Çekya - Güney Afrika Cumhuriyeti, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

B Grubu: İsviçre - Bosna-Hersek, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

19 Haziran Cuma:

B Grubu: Kanada - Katar, BC Place Vancouver, TSİ 01.00

A Grubu: Meksika - Güney Kore, Guadalajara Stadı, TSİ 04.00

D Grubu: ABD - Avustralya, Seattle Stadı, TSİ 22.00

20 Haziran Cumartesi:

C Grubu: İskoçya - Fas, Boston Stadı, TSİ 01.00

Brezilya - Haiti, Philadelphia Stadı, 03.30

D Grubu: Türkiye - Paraguay, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

F Grubu: Hollanda - İsveç, Houston Stadı, TSİ 20.00

E Grubu: Almanya - Fildişi Sahili, Toronto Stadı, TSİ 23.00

21 Haziran Pazar:

E Grubu: Ekvador - Curaçao, Kansas City Stadı, TSİ 03.00

F Grubu: Tunus - Japonya, Monterrey Stadı, TSİ 07.00

H Grubu: İspanya - Suudi Arabistan, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

G Grubu: Belçika - İran, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

22 Haziran Pazartesi:

H Grubu: Uruguay - Yeşil Burun Adaları, Miami Stadı, TSİ 01.00

G Grubu: Yeni Zelanda - Mısır, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 04.00

J Grubu: Arjantin - Avusturya, Dallas Stadı, TSİ 20.00

23 Haziran Salı:

I Grubu: Fransa - Irak, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

Norveç - Senegal, New York New Jersey Stadı, TSİ 03.00

J Grubu: Ürdün - Cezayir, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 06.00

K Grubu: Portekiz - Özbekistan, Houston Stadı, TSİ 20.00

L Grubu: İngiltere - Gana, Boston Stadı, TSİ 23.00

24 Haziran Çarşamba:

L Grubu: Panama - Hırvatistan, Toronto Stadı, TSİ 02.00

K Grubu: Kolombiya - Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Guadalajara Stadı, TSİ 05.00

B Grubu: İsviçre - Kanada, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 22.00

Bosna-Hersek - Katar, Seattle Stadı, TSİ 22.00

25 Haziran Perşembe:

C Grubu: İskoçya - Brezilya, Miami Stadı, TSİ 01.00

Fas - Haiti, Atlanta Stadı, TSİ 01.00

A Grubu: Çekya - Meksika, Mexico City Stadı, TSİ 04.00

Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore, Monterrey Stadı, TSİ 04.00

E Grubu: Curaçao - Fildişi Sahili, Philadelphia Stadı, TSİ 23.00

Ekvador - Almanya, New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00

26 Haziran Cuma:

F Grubu: Japonya - İsveç, Dallas Stadı, TSİ 02.00

Tunus - Hollanda, Kansas City Stadı, TSİ 02.00

D Grubu: Türkiye - ABD, Los Angeles Stadı, TSİ 05.00

Paraguay - Avustralya, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 05.00

I Grubu: Norveç - Fransa, Boston Stadı, TSİ 22.00

Senegal - Irak, Toronto Stadı, TSİ 22.00

27 Haziran Cumartesi:

H Grubu: Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan, Houston Stadı, TSİ 03.00

Uruguay - İspanya, Guadalajara Stadı, TSİ 03.00

G Grubu: Mısır - İran, Seattle Stadı, TSİ 06.00

Yeni Zelanda - Belçika, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00

28 Haziran Pazar:

L Grubu: Panama - İngiltere, New York New Jersey Stadı, TSİ 00.00

Hırvatistan - Gana, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

K Grubu: Kolombiya - Portekiz, Miami Stadı, TSİ 02.30

Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan, Atlanta Stadı, TSİ 02.30

J Grubu: Cezayir - Avusturya, Kansas City Stadı, TSİ 05.00

Ürdün - Arjantin, Dallas Stadı, TSİ 05.00

Eleme Turları

Turnuvada son 32 turundan itibaren final maçına kadar oluşan program şöyle:

Son 32 turu

28 Haziran Pazar:

Maç 73: A Grubu ikincisi - B Grubu ikincisi, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

29 Haziran Pazartesi:

Maç 76: C Grubu lideri - F Grubu ikincisi, Houston Stadı, TSİ 20.00

Maç 74: E Grubu lideri - A/B/C/D/F Grubu üçüncüsü, Boston Stadı, TSİ 23.30

30 Haziran Salı:

Maç 75: F Grubu lideri - C Grubu ikincisi, Monterrey Stadı, TSİ 04.00

Maç 78: E Grubu ikincisi - I Grubu ikincisi, Dallas Stadı, TSİ 20.00

1 Temmuz Çarşamba:

Maç 77: I Grubu lideri - C/D/F/G/H Grubu üçüncüsü, New York New Jersey Stadyumu, TSİ 00.00

Maç 79: A Grubu lideri - C/E/F/H/I Grubu üçüncüsü, Mexico City Stadı, TSİ 04.00

Maç 80: L Grubu lideri - E/H/I/J/K Grubu üçüncüsü, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

Maç 82: G Grubu lideri - A/E/H/I/J Grubu üçüncüsü, Seattle Stadı, TSİ 23.00

2 Temmuz Perşembe:

Maç 81: D Grubu lideri - B/E/F/I/J Grubu üçüncüsü, San Francisco Bay Area Stadı, TSİ 03.00

Maç 84: H Grubu lideri - J Grubu ikincisi, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

3 Temmuz Cuma:

Maç 83: K Grubu ikincisi - L Grubu ikincisi, Toronto Stadı, TSİ 02.00

Maç 85: B Grubu lideri - E/F/G/I/J Grubu üçüncüsü, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 06.00

Maç 88: D Grubu ikincisi - G Grubu ikincisi, Dallas Stadı, TSİ 21.00

4 Temmuz Cumartesi:

Maç 86: J Grubu lideri - H Grubu ikincisi, Miami Stadı, TSİ 01.00

Maç 87: K Grubu lideri - D/E/I/J/L Grubu üçüncüsü, Kansas City Stadı, TSİ 04.30

Son 16 Turu

4 Temmuz Cumartesi:

Maç 90: Maç 73 Galibi - Maç 75 Galibi, Houston Stadı, TSİ 20.00

5 Temmuz Pazar:

Maç 89: Maç 74 Galibi - Maç 77 Galibi, Philadelphia Stadı, TSİ 00.00

Maç 91: Maç 76 Galibi - Maç 78 Galibi, New York New Jersey Stadı, TSİ 23.00

6 Temmuz Pazartesi:

Maç 92: Maç 79 Galibi - Maç 80 Galibi, Mexico City Stadı, TSİ 03.00

Maç 93: Maç 83 Galibi - Maç 84 Galibi, Dallas Stadı, TSİ 22.00

7 Temmuz Salı:

Maç 94: Maç 81 Galibi - Maç 82 Galibi, Seattle Stadı, TSİ 03.00

Maç 95: Maç 86 Galibi - Maç 88 Galibi, Atlanta Stadı, TSİ 19.00

Maç 96: Maç 85 Galibi - Maç 87 Galibi, BC Place Vancouver Stadı, TSİ 23.00

Çeyrek Final

9 Temmuz Perşembe:

Maç 97: Maç 89 Galibi - Maç 90 Galibi, Boston Stadı, TSi 23.00

10 Temmuz Cuma:

Maç 98: Maç 93 Galibi - Maç 94 Galibi, Los Angeles Stadı, TSİ 22.00

12 Temmuz Pazar:

Maç 99: Maç 91 Galibi - Maç 92 Galibi, Miami Stadı, TSİ 00.00

Maç 100: Maç 95 Galibi - Maç 96 Galibi, Kansas City Stadı, TSİ 04.00

Yarı Final

14 Temmuz Salı:

Maç 101: Maç 97 Galibi - Maç 98 Galibi, Dallas Stadı, TSİ 22.00

15 Temmuz Çarşamba:

Maç 102: Maç 99 Galibi - Maç 100 Galibi, Atlanta Stadı, TSİ 22.00

Üçüncülük Maçı (Bronz Final)

19 Temmuz Pazar:

Maç 103: Maç 101 Mağlubu - Maç 102 Mağlubu, Miami Stadı, TSİ 00.00

2026 FIFA Dünya Kupası Finali

19 Temmuz Pazar

Maç 104: Maç 101 Galibi - Maç 102 Galibi, New York New Jersey Stadı, TSİ 22.00