Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 takım belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 takım belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları tamamlandı. Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika son 16'ya kalırken, Asya'dan takım yer almadı. Avrupa'dan 7, Güney Amerika'dan 4, Kuzey Amerika'dan 3 ve Afrika'dan 2 takım mücadele edecek. Eşleşmeler arasında Kanada-Fas, ABD-Belçika, Portekiz-İspanya ve Arjantin-Mısır gibi karşılaşmalar var.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları tamamlandı. Ev sahibi ülkeler ABD, Kanada ve Meksika rakiplerini mağlup ederek, son 16 turuna kaldı. Bu turda Asya'dan takım yer almazken, Avrupa'dan 7, Güney Amerika'dan 4, Kuzey Amerika'dan 3 ve Afrika kıtasından da 2 ülke mücadele edecek.

FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Kanada - Fas

Paraguay - Fransa

ABD - Belçika

Portekiz - İspanya

Brezilya - Norveç

Meksika - İngiltere

Arjantin - Mısır

İsviçre - Kolombiya - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Erdoğan görüşmesi öncesi Trump'tan dikkat çeken ziyaret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
'Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza' iddiası

Mezuniyet törenine damga vuran Boğaziçili öğrenciye ağır ceza
Sağlıkta çığır açacak karar: Esenlik merkezleri ve üniteleri kurulacak

Sağlıkta çığır açacak yenilik! Türkiye genelinde kurulacak
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi

Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! Havada bekledi
Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Milli futbolculardan Hacıosmanoğlu'na rest!
Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor

Dünya bu tarihi anları konuşuyor!
100 milyon ton kaya ile deniz doldurularak Trabzon'a yeni havalimanı inşa edilecek

100 milyon ton kaya ile doldurulacak! Bir ilimizde büyük dönüşüm