2026 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu: İspanya

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İspanya, 16 yıl sonra "yeniden zirve" hesapları yapıyor.

Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nı kazanarak tarihindeki ilk şampiyonluğunu yaşayan İspanya, son yıllardaki hayal kırıklıklarını geride bırakıp yeni jenerasyonuyla turnuvaya iddialı geliyor.

Suudi Arabistan, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile H Grubu'nda yer alan İspanya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, teknik yapısı ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Aralık 2022'den bu yana takımın başında bulunan Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, Türkiye'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Elemeleri E Grubu'nu lider tamamlayarak Dünya Kupası bileti aldı.

Elemelerde oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazanan İspanya, tek puan kaybını Türkiye ile berabere kalarak yaşadı.

İspanya'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Bulgaristan-İspanya: 0-3

Türkiye-İspanya: 0-6

İspanya-Gürcistan: 2-0

İspanya-Bulgaristan: 4-0

Gürcistan-İspanya: 0-4

İspanya-Türkiye: 2-2

Takım O G B M A Y P İspanya 6 5 1 0 21 2 16 Türkiye 6 4 1 1 17 12 13 Gürcistan 6 1 0 5 7 15 3 Bulgaristan 6 1 0 5 3 19 3

Öne çıkan oyuncuları

İspanya'nın yeni jenerasyonunun merkezinde Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal yer alıyor.

Henüz 18 yaşında olmasına rağmen dünyanın en etkili hücum oyuncularından biri olarak gösterilen Yamal, sürati, bire birde oyundaki etkinliği, oyun görüşü ve bitiriciliğiyle takımın en önemli hücum silahı konumunda bulunuyor.

İlk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak Yamal'ın, adale sakatlığı nedeniyle takımının Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı açılış maçını kaçırması bekleniyor.

Orta sahada ise Barcelona'dan Pedri, Manchester City'nin yıldızı Rodri, Paris Saint-Germain forması giyen Fabian Ruiz, Gavi ve Martin Zubimendi gibi üst düzey oyuncular İspanya'nın en büyük gücünü oluşturuyor.

92 yıl sonra bir ilk

İspanya'nın Dünya Kupası'nda mücadele ettiği 92 yıllık tarihinde ilk kez, ülkenin en çok kupa kazanan kulübü Real Madrid'den hiçbir oyuncu milli takım kadrosunda yer almadı.

İspanya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosuna da hiç real Madrid oyuncusu dahil edilmemişti.

Dünya Kupası geçmişi

İspanya Milli Takımı, Dünya Kupası'nda bugüne kadar 16 kez mücadele etti.

Dünya Kupası tarihinde 67 maça çıkan İspanya, 31 galibiyet, 17 beraberlik, 19 mağlubiyet elde etti.

Son 13 Dünya Kupası'nın tamamında yer alan İspanya, tarihindeki tek şampiyonluğunu 2010 yılında yaşadı.

Andres Iniesta'nın Hollanda karşısında uzatma dakikalarında attığı golle kupaya uzanan İspanya, o dönemde Avrupa Şampiyonası-Dünya Kupası-Avrupa Şampiyonası üçlemesini gerçekleştirerek futbol tarihinin en dominant milli takımlarından biri oldu.

İspanya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1934 - Çeyrek final

1950 - Dördüncülük

1962 - Grup aşaması

1966 - Grup aşaması

1978 - Grup aşaması

1982 - İkinci tur

1986 - Çeyrek final

1990 - Son 16 turu

1994 - Çeyrek final

1998 - Grup aşaması

2002 - Çeyrek final

2006 - Son 16 turu

2010 - Şampiyon

2014 - Grup aşaması

2018 - Son 16 turu

2022 - Son 16 turu

Kadro

Kaleci: Unai Simon (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona)

Savunma: Marc Cucurella (Chelsea), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsi (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Marc Pubill (Atletico Madrid), Eric Garcia (Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Pedro Porro (Tottenham)

Orta saha: Pedri (Barcelona), Fabian Ruiz (PSG), Martin Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Alex Baena (Atletico Madrid), Mikel Merino (Arsenal)

Forvet: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta Vigo), Victor Munoz (Osasuna), Lamine Yamal (Barcelona)

Maç takvimi

15 Haziran (TSİ 19.00): İspanya-Yeşil Burun Adaları (Atlanta Stadı)

21 Haziran (TSİ 19.00): İspanya-Suudi Arabistan (Atlanta Stadı)

27 Haziran (TSİ 03.00): Uruguay-İspanya (Guadalajara Stadı)