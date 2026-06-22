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2026 Dünya Kupası heyecanı yarın 5 maçla devam edecek

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ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda I, J, K ve L Grubu'nda 5 maç oynanacak. Fransa-Irak, Portekiz-Özbekistan, İngiltere-Gana gibi karşılaşmalar 23 Haziran Salı günü gerçekleşecek.

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı I, J, K ve L Grubu'nda oynanacak 5 maçla sürecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, I Grubu'nda Fransa ile Irak, K Grubu'nda Portekiz ile Özbekistan, L Grubu'nda ise İngiltere ile Gana karşı karşıya gelecek.

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

23 Haziran Salı:

I Grubu:

00.00 Fransa - Irak (Philadelphia Stadı)

03.00 Norveç - Senegal (New York New Jersey Stadı)

J Grubu:

06.00 Ürdün - Cezayir (San Francisco Bay Area Stadı)

K Grubu:

20.00 Portekiz - Özbekistan (Houston Stadı)

L Grubu:

23.00 İngiltere - Gana (Boston Stadı)

Kaynak: AA / Fatih Erel
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