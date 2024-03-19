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2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarışı Ege Rallisi Marmaris'te başlıyor

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2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarışı olan Ege Rallisi, Marmaris'te düzenlenecek. Ralli, Marmaris'te aynı tarihlerde gerçekleşecek olan Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenecek Turing yarışıyla da birleşecek.

2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarışı Ege Rallisi, 33. yılını Marmaris'te kutluyor. Akdeniz ve Ege'nin kesiştiği Marmaris, ayrıca aynı tarihlerde cumhuriyetin ilk kadın otomobil yarışçısı Samiye Cahide Morkaya anısına Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenecek Turing yarışına da ev sahipliği yapacak.

Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından düzenlenen ve asfalt zeminde yapılacak olan Marmaris Ege Rallisi, 22 Mart Cuma günü 18.00'de Marmaris Atatürk Meydanı'ndaki start seremonisi ile başlayacak ve saat 18.43'te İçmeler Pazar Yeri'nde düzenlenecek seyirci özel etabıyla devam edecek.

23 Mart Cumartesi gününe erken başlayacak olan ekipler, 3 etaptan oluşan ve İçmeler, Bördübet, Selimiye rotasını içeren turu tamamlayarak servis alanına dönecekler. Aynı turun öğleden sonra bir kez daha tekrarlanmasıyla gün saat 16.28'de Karayolları servis alanında sona erecek. Ekipler, rallinin son günü olan 24 Mart Pazar ise Akyaka, Kıran ve Akbük tarafında yer alan etapları birer kez geçecek. Saat 14.00'ten itibaren Marmaris Atatürk Meydanı'nda yer alan podyumda düzenlenecek ödül töreni ile heyecan sona erecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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