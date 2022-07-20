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20 Temmuz Çarşamba Spor Gündemi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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20 Temmuz Çarşamba Spor Gündemi

Doğukan Sinik: Hedeflerime adım adım gitmek istiyorumFraport TAV Antalyaspor'dan İngiltere Championship takımlarından Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik, hedeflerine adım adım gitmek istediğini belirterek, "Antalyaspor'dan Avrupa'ya gitmek istiyordum. Bu adımı başardım.

Doğukan Sinik : Hedeflerime adım adım gitmek istiyorum

Fraport TAV Antalyaspor'dan İngiltere Championship takımlarından Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik, hedeflerine adım adım gitmek istediğini belirterek, "Antalyaspor'dan Avrupa'ya gitmek istiyordum. Bu adımı başardım. Orada başarılı olmak ikinci adımım, sonra da diğer adımlara bakacağım" dedi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2'NCİ ÖN ELEME TURU

19.00 HJK Helsinki - Viktoria Plzen

20.00 Maccabi Haifa - Olympiakos

21.00 Ferencvaros - Slovan Bratislava

21.00 DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE

21.15 Maribor - FC Sheriff

BEŞİKTAŞ

12.35 Siyah-beyazlılar, ikinci etap yurt dışı hazırlık kampı için İspanya'ya gidecek.

20.00 Takım, kamptaki ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

GALATASARAY

Avusturya kampını tamamlayarak yurda dönen Sarı-kırmızılılar, günü izinli geçirecek.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı İsviçreli oyuncu Haris Seferovic, İstanbul'a geldi. Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması ve sarı-kırmızılı kulübün transferi açıklaması bekleniyor.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililerin yeni sezon öncesi yurt dışındaki ikinci hazırlık kampı Avusturya'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - MACCABİ NETANYA MAÇINA DOĞRU

18.15 Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

18.45 Başakşehir, karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştirecek.

19.00 Maccabi Netanya Teknik Direktörü Benyamin Lam ve bir futbolcu, basın toplantısında konuşacak.

20.00 İsrail ekibi, karşılaşma öncesi son çalışmasını yapacak.

BATE BORİSOV - KONYASPOR MAÇINA DOĞRU

17.30 Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

18.00 Yeşil-beyazlılar, Bate Borisov maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

19.00 Bate Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

19.30 Belarus ekibi, karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Stadyumu'nda son antrenmanını yapacak.

TFF HUKUK KURULLARI TANITIM TOPLANTISI

16.00 Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev yapan; Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Etik Kurulu ile Kulüp Lisans Kurulu'ndan oluşan Hukuk Kurulları'nın tanıtım toplantısı, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'IN ANNESİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

13.15 Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ'ın naaşı, öğlen namazına müteakip Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

HAZIRLIK MAÇLARI

18.00 Kayserispor - Alanyaspor

19.00 Szombathelyi Haladas - Sivasspor

19.00 Kasımpaşa - Altınordu


Demirören Haber Ajansı / Spor

Doğukan Sinik Antalyaspor Hull City England Spor Haberler

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