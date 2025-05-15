2 yıl men cezası mı yedi? Gostivar'dan Alper Potuk açıklaması

Makedonya Ligi'nde mücadele eden Gostivar Futbol Kulübü, 27 Nisan 2025 tarihinde Rabotnicki ile karşılaştığı maçta takım kaptanı Alper Potuk, takım arkadaşlarına sahadan çekilme talimatı vermişti. Bu olayın ardından Alper Potuk başta olmak üzere teknik direktör ve kulüp başkanı hakkında men cezası verileceğine dair dedikodular ortaya çıktı. Gostivar Kulübü, bu iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

"HENÜZ BİR KARAR YOK"

Kulüpten yapılan açıklamada, kaptan Alper Potuk ve kulüp hakkında basında ve sosyal medyada yer alan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, henüz kesinleşmemiş kararların yanlı ve taraflı şekilde kamuoyuna servis edildiği belirtildi. Gostivar FK, Makedonya Futbol Federasyonu'ndan resmi kararların henüz kendilerine iletilmediğini, kararlar ulaşır ulaşmaz gerekli hukuki itirazların yapılacağını bildirdi.

Sürecin uluslararası futbol mercilerine taşınmasının da gündemde olduğu kaydedildi. Kulüp ayrıca sahadan ve ligden çekilme kararının gerekçelerinin, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.