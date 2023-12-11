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1969 Bilecik Spor Kulübü Evinde Rahat Bir Nefes Aldı

11 Aralık 2023 11:57 Son Güncelleme: 11:59 Abone Ol

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, kendi evinde Afyon temsilcisi Emirdağspor'u 1-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı. Bu galibiyetle puanını 8'e çıkaran kulüp, ligde 13. sıraya yükseldi.