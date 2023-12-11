Üye Girişi
Haberler

1969 Bilecik Spor Kulübü Evinde Rahat Bir Nefes Aldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, kendi evinde Afyon temsilcisi Emirdağspor'u 1-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı. Bu galibiyetle puanını 8'e çıkaran kulüp, ligde 13. sıraya yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde adeta 6 puanlık maçı kazanarak, rahat bir nefes aldı.

BAL 4. Grup'un 11'inci haftasında müsabakasında dün 1969 Bilecik Spor Kulübü, kendi evinde Afyon temsilcisi Emirdağspor ile karşı karşıya geldi. İstasyon Sentetik Sahası'nda düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakaya taraftarın büyük desteğiyle başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 35'inci dakikasında Ömercan Korkmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu.

Maçın ikinci yarısında Emirdağspor yüzde yüzlük yakaladığı pozisyonları değerlendiremezken, 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın son 15 dakikası oyundan düştü. Oyun bu dakikalarda 1969 Bilecik Spor Kulübü kabusa dönerken, kırmızı şimşekler maçı 1-0 kazanması bildiler.

Bu galibiyetle 1969 Bilecik Spor Kulübü puanını 8'e çıkarırken, 15 takımlı ligde 13'üncü sırada yer aldı. Emirdağspor 2 puanla 15 sıradaki yerini korudu. 1969 Bilecik Spor Kulübü ligin 12'inci haftasında İzmir temsilcisi Çeşme Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Maçı Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve çok sayıda taraftar izledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bilecik Afyon Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti 43. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler? Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı? AÖF sorular yayınlandı mı? 2023 AÖF CEVAP ANAHTARI! Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Bugün hangi diziler var? 11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (11 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title