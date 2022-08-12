19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı

19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Romanya'yı 3-0 yendi.

19 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Romanya'yı 3-0 yendi.

Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 19 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, A Grubu'ndaki üçüncü maçında Romanya ile karşılaştı.

Milliler, rakibini 25-10, 25-20, 25-17'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Milli Takım, yenilgisiz lider olarak yarı finale çıktı.

Gruptaki ilk maçında Bulgaristan'ı ve ikinci maçında Kosova'yı 3-0 yenen ay-yıldızlı ekip, yarı finalde ise Yunanistan-Sırbistan maçının kaybedeni ile karşılaşacak.