19. Akdeniz Oyunları'nda milli taekwondocu Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kilo finalinde Mısır'dan Ashrakat Darwish'i 28-7 yenerek altın madalya... 19. Akdeniz Oyunları'nda milli taekwondocu Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kilo finalinde Mısır'dan Ashrakat Darwish'i 28-7 yenerek altın madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda milli taekwondocu Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kilo finalinde Mısır'dan Ashrakat Darwish'i 28-7 yenerek altın madalya kazandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Hatice Kübra İlgün Akdeniz Oyunları Mısır Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 19. Akdeniz Oyunları'nda milli taekwondocu Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kilo finalinde Mısır'dan Ashrakat Darwish'i 28-7 yenerek altın madalya... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.