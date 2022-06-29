19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 53 kiloda milli güreşçi Zeynep Yetgil, finalde Yunanistan'dan Maria Prevolaraki'ye 3-1 yenilerek gümüş madalyanın... 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 53 kiloda milli güreşçi Zeynep Yetgil, finalde Yunanistan'dan Maria Prevolaraki'ye 3-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 53 kiloda milli güreşçi Zeynep Yetgil, finalde Yunanistan'dan Maria Prevolaraki'ye 3-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Yunanistan Spor Haberler

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