19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 53 kiloda milli güreşçi Zeynep Yetgil, finalde Yunanistan'dan Maria Prevolaraki'ye 3-1 yenilerek gümüş madalyanın...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 53 kiloda milli güreşçi Zeynep Yetgil, finalde Yunanistan'dan Maria Prevolaraki'ye 3-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 53 kiloda milli güreşçi Zeynep Yetgil, finalde Yunanistan'dan Maria Prevolaraki'ye 3-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor