19. Akdeniz Oyunları'nda badminton tek erkeklerde Emre Lale, yarı finalde İspanya'dan Pablo Abian Vicen'e 2-0 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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19. Akdeniz Oyunları'nda badminton tek erkeklerde Emre Lale, yarı finalde İspanya'dan Pablo Abian Vicen'e 2-0 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu.
19. Akdeniz Oyunları'nda badminton tek erkeklerde Emre Lale, yarı finalde İspanya'dan Pablo Abian Vicen'e 2-0 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor