19. Akdeniz Oyunları'nda badminton tek erkeklerde Emre Lale, yarı finalde İspanya'dan Pablo Abian Vicen'e 2-0 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu. 19. Akdeniz Oyunları'nda badminton tek erkeklerde Emre Lale, yarı finalde İspanya'dan Pablo Abian Vicen'e 2-0 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu. 19. Akdeniz Oyunları'nda badminton tek erkeklerde Emre Lale, yarı finalde İspanya'dan Pablo Abian Vicen'e 2-0 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları İspanya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 19. Akdeniz Oyunları'nda badminton tek erkeklerde Emre Lale, yarı finalde İspanya'dan Pablo Abian Vicen'e 2-0 yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu. - Haberler

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