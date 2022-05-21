17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nda Belçika maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

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17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nda Belçika maçı hazırlıklarına başladı

AA - Hilmi Sever - Spor
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17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nda Belçika maçı hazırlıklarına başladı

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu üçüncü ve son maçında 23 Mayıs Pazartesi günü Belçika ile karşılaşacak Türkiye, hazırlıklarına başladı.

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu üçüncü ve son maçında 23 Mayıs Pazartesi günü Belçika ile karşılaşacak Türkiye, hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekibin dünkü Sırbistan maçında oynayan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Milli takım, İsrail'in ev sahipliği yaptığı şampiyonada üçüncü maçını Tel Aviv'de Ness Ziona Municipal Stadı'nda oynayacak. Müsabaka saat 17.30'da başlayacak ve karşılaşma TRTSPOR'dan naklen yayımlanacak.

Milliler, gruptaki ilk maçında İspanya'ya 2-0, ikinci maçında da Sırbistan'a 2-1 yenilerek bir üst tura çıkma şansını yitirmişti.

AA / Hilmi Sever - Spor

Belçika, Türkiye, Futbol, Milli, Spor, Haberler

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