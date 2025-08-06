16 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası İçin Hazır

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Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamlayarak Gürcistan'ın Tiflis kentine gitti. Milliler, Estonya, İsrail ve Litvanya ile mücadele edecek.

16 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, 8-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası çalışmalarını tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını tamamlayan ay-yıldızlı takım, organizasyonun düzenleneceği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gitti.

Organizasyonda A Grubu'nda yer alan milliler, Estonya, İsrail ve Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Turnuvada tüm karşılaşmalar FIBA YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

Ay-yıldızlıların maç programı şu şekilde:

8 Ağustos Cuma:

15.00 Türkiye-İsrail

9 Ağustos Cumartesi:

17.30 Litvanya-Türkiye

10 Ağustos Pazar:

15.00 Estonya-Türkiye

16 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu şöyle:

Darius Karutasu, Demir Öztürk, Emir Karabulut, Ethem Aras Atlı, Kaan Belgutay, Kemal Batu Çopur, Noyan Tolan, Ömer Alp Elitaş, Ömer Kutluay, Ömer Yusuf Şık, Rüzgar Öpçün, Sarp Kaya Arda

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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