15. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nda Kenyalı sporcular birinci oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesince bu yıl 15.'si gerçekleştirilen 'Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu' Tarsus'ta koşuldu. Organizasyonda Kenyalı sporculardan Benard Cheruiyot Sang erkeklerde, Ivyne Jeruto Lagat da kadınlarda birinci oldu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen 15. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, tarih kenti Tarsus'ta gerçekleşti. Sporcular ve vatandaşlar, Tarsus'un tarihi ve kültürel dokusu içerisinde koşarak, yarı maraton heyecanını yaşadı. Tarsus Yarı Maratonuna Türkiye'nin yanı sıra Tacikistan, Rusya, Belarus, Çek Cumhuriyeti, Kenya, Almanya, Kırgızistan, Moldova, Fas ve Türkmenistan'dan sporcular katıldı. 21 kilometrede toplam 463 sporcu yarışırken, Halk Koşusunda da yaklaşık 5 bin vatandaş koştu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Halk Koşusunda binlerce kişi ile birlikte 3 kilometreyi koştu.

Son 3 yılın şampiyonu Sang, bu sene de geleneği bozmadı

Genel klasmanda erkeklerde birinciliği 1.05.10 ile Benard Cheruiyot Sang, ikinciliği 1.05.16 ile Frankline Keitanyi Ngelel ve üçüncülüğü de 1.05.21 ile Laban Kıpkemboı elde etti. Genel klasman kadınlarda birinci 1.12.29 ile Ivyne Jeruto Lagat olurken, 1.16.07 ile Derya Kunur ikinci, 1.16.54 ile Sümeyye Erol ise üçüncü oldu.

"Sporun en temel yararı insanları bir araya getirmesi"

Başkan Seçer, ödül töreninde genel klasman kadınlar ve erkeklerde dereceye giren ilk 3'e ödüllerini ve madalyalarını verdi. Seçer, "Yarı maratona 463 sporcumuz katıldı ve 21 kilometrelik maratonu tamamladılar. Marifet iltifata tabidir. Dereceye giren sporcuların ödüllerini verdik ama benim gönlümde herkes dereceye girdi. Önemli olan buraya gelmek, mücadele etmek, bir arada olmak. Sonuçta bütün amacımız derece almak, şampiyon olmak ama bana göre sporun en temel yararı insanları bir araya getirmesi. Burada hepimiz beraberce bu güzel etkinlikte bir arada olduk. Binlerce insan Halk Koşusuna katıldı. Ben de katıldım, madalya da aldım, katıldığım için mutlu da oldum" dedi.

"100. yıla denk gelmesi ayrı bir güzellik ve önem katıyor"

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına denk gelmesinin 'Tarsus Yarı Maratonu'nu daha da önemli kıldığını söyleyen Seçer, "Cumhuriyetin 100. yılını yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk; 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' demiş. 15. Yarı Maraton'un 100. yıla denk gelmesi bugünkü müsabakalara ayrı bir güzellik, önem ve zenginlik katıyor. Cumhuriyet; medeniyet, sanat, kültür, 'Yurtta sulh, dünyada sulh' demektir. Cumhuriyet; her şey demektir. Her şeye rağmen bu ülkede özgür bir birey olarak yaşıyorsak, kadın-erkek ayrımı olmadan Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan her bireyin devlet karşısında eşit bir yurttaş olma hüviyeti varsa, bunu laik cumhuriyete borçluyuz" diye konuştu.

"10 Aralık'ta yine önemli bir Maraton koşulacak"

Sportif faaliyetlerin hem insanların kaynaşması hem de Mersin'in tanınması açısından çok önemli olduğuna değinen Seçer, "10 Aralık'ta yine önemli bir maraton koşulacak, '5. Uluslararası Mersin Maratonu.' Yurtdışından, yurt içinden önemli koşucular katılacak. Mersinimiz tanınsın, bilinsin. Mersinimiz çok güzel bir kent. Mersinimiz; insanıyla, doğasıyla, deniziyle ve Toroslarıyla güzel. Bu yarışmalar ve etkinlikler vesilesiyle diğer şehirlerden ve ülkelerden kentimize gelenler Mersin'i tanıyacak, fahri birer şehir elçisi gibi gidip Mersinimizi, Tarsusumuzu anlatacak" ifadelerini kullandı. - MERSİN