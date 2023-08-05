100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun 5. etabı başladı

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara arasında 175 kilometrelik 5'inci etabı başladı. Etabın başlangıcı öncesinde düzenlenen törende imza seremonisi gerçekleştirildi. Vali Abdullah Ayaz, Çankırı'nın istiklal yolunun önemine vurgu yaparak etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyön ise turun milli bir heyecanla düzenlendiğini ifade etti.

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara arasında 175 kilometrelik 5'inci etabı başladı.

Belediye Meydanı'nda etabın başlangıcı öncesinde düzenlenen törende imza seremonisi gerçekleştirildi, Ahi Yaran Meclisi Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından yaran gösterisi sunuldu.

Vali Abdullah Ayaz, burada yaptığı konuşmada, Çankırı'nın istiklal yolunun çok önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Ayaz, "Ben hem sizlere hem emeği geçen herkese ve birazdan 175 kilometre pedal çevirecek olan sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yakışır etkinlikler hem ilimizde hem ülkemizde en güzel şekilde devam edecek. Biz bu yüzüncü yıla yakışır bir şekilde bu yılı inşallah ihya edeceğiz." dedi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de çok güzel bir etkinliğe ev sahipli yaptıklarını dile getirdi.

Çankırı'nın kurtuluş mücadelesinde İnebolu'dan Ankara'ya giden yolda büyük mücadeleler verdiğine dikkati çeken Esen, "Buradan annelerin sırtında cephaneler taşınmış, ordusuna, milletine, vatanına, bağımsızlık mücadelesi veren askerlerine buradan teçhizat, giyim kuşam ve gıda yardımında bulunmuş bir şehirdesiniz. İnşallah kazasız belasız son etap tamamlanarak bayrağımızı meclise taşırız." diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Bahattin Akyön de turun milli bir heyecanla düzenlendiğini ifade etti.

Seçilen 7 il ve 5 etabın bir duygu, bir coşku olduğunu belirten Akyön, "Bu tur bir coşkudur, bir cumhuriyet yoludur, bir geleceğe, gençlerimize verilen mesajdır. Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak bunu yaptığımızdan dolayı gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Ayaz, genel klasman lideri sarı mayo sahibi Beykoz Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Maximilian Stedman'a Türk bayrağını öperek teslim etti.

Sporcular daha sonra Çankırı-Ankara etabı için kurulan başlangıç çizgisinden Ankara'ya ulaşmak için hareket etti.