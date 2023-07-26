100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu Lansmanı Yapıldı

Samsun'da 1-5 Ağustos tarihleri arasında Sivas'tan başlayarak Ankara'da sona erecek olan 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun lansmanı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 1 Ağustos tarihinde Sivas'tan başlayarak 5 Ağustos tarihinde Ankara'da sona erecek 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun tanıtımı Samsun Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi. 5 gün boyunca 6 ülkeden toplam 100 sporcunun katılacağı, 16 takımın 5 etap boyunca yarışacağı 784 kilometrelik bisiklet turunun tanıtım lansmanına Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Asbaşkanı Bahattin Akyön, TBF Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ve protokol üyeleri katıldı.

100'üncü Yıl Bisiklet Turu, 1 Ağustos'ta Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden start alacak 5 Ağustos'ta Ankara'da Eski Meclis önünde sona erecek. Bisiklet turuna, Türkiye, Irak, Özbekistan, Mısır, Kazakistan ve Bulgaristan'dan 16 takım ve 100 sporcu katılacak.