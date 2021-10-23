Yetiştirme yurdunda büyüyen Ebrar'ın 'antrenörlük' hayali gerçek oldu

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan ve bir dönem yetiştirme yurdunda büyüyen 18 yaşındaki Ebrar Polat, hayali olan antrenörlüğü, Tuzla Belediyesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Kursları'na giderek kazandı. Hem okula giden hem çalışan hem de BESYO Kursları'na giden Ebrar, yaşadığı süreci anlattı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile bir araya gelen Ebrar, tüm genç kızlara pes etmemelerini ve hayallerinin peşinden koşmalarını önerdi.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan Ebrar Polat, zorlu yaşam hikayesini ve çocukluk hayali olan antrenörlüğü nasıl kazandığını anlattı. Küçük yaşlarında annesi ve babası boşanan, velayeti babasına verilen ve babasının tekrar evlenmesi üzerine ablası ile birlikte yetiştirme yurduna verilen Ebrar Polat, pes etmeyerek hayallerini peşinden koştu. Yetiştirme yurduna yerleştirildiğini 3 yıl sonra öğrenen Ebrar Polat'ın annesi, çocuklarının velayetini aldı. Antrenör olmak isteyen Ebrar, o günden itibaren hazırlıklara başladı. Sınava gireceği son sene de Tuzla Belediyesi'nin ücretsiz olarak verdiği BESYO Hazırlık Kursları'na katılan Ebrar, hayalini kurduğu meslek için 3 farklı üniversite kazandı. İçlerinden kendisi için en yararlı olabilecek bir üniversiteyi seçen Ebrar, derslerin başlaması için gün sayıyor. Son senelerinde hem çalışan, hem de okuyan Ebrar, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile bir araya geldi. Ebrar, tüm genç kızlara pes etmemelerini ve hayallerinin peşinden koşmalarını önerdi.

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