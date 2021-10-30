Uşakspor lideri ağırlıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Akhisarspor'u deplasmanda 2-1 yenerek çıkışa geçen Uşakspor yarın evinde lider Pendikspor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Alper Oran'ın yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Sıralamada 10 puanla 11'inci basamakta yer alan kırmızı-siyahlılar, sahadan galip ayrılıp bu sezon ilk kez seri yakalamayı amaçlıyor. Uşakspor hafta içinde kupada Nevşehir Belediyespor'u penaltı vuruşları ile elemişti.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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