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Türkiye Karting Şampiyonası 7. ayak yarışları başladı

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Türkiye Karting Şampiyonası'nda 7. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı.

KOCAELİ (AA) - Türkiye Karting Şampiyonası'nda 7. ayak yarışları, Kocaeli'de başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) öncülüğünde, şampiyonanın 7. ayak yarışları Frigya Otomobil Sporları Kulübü tarafından KYK Yapı Kimyasallarının katkılarıyla TOSFED Körfez Karting Pisti'nde start aldı.

İlk gün antrenman ve sırlama turlarıyla başlayan yarışlarda, 32 sporcu mücadele ediyor.

Yarışlar, "Mini", "Formula Junior", "Formula Senior" ve "Formula Master" olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilecek.

Organizasyon, yarın ikinci ve üçüncü yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.

Türkiye Karting Şampiyonası 7. ayak yarışları başladı

Türkiye Karting Şampiyonası 7. ayak yarışları başladı

Türkiye Karting Şampiyonası 7. ayak yarışları başladı

Türkiye Karting Şampiyonası 7. ayak yarışları başladı
AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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